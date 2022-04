Comment attaquer les Playoffs 2022 de la meilleure des façons ? La réponse est simple : en se matant un gros match tous ensemble en direct ! Rendez-vous à minuit sur la chaîne YouTube de TrashTalk pour le Game 1 entre Sixers et Raptors.

Les habitués connaissent, on aime bien marquer le coup dès qu’on arrive aux moments importants de la saison. Les 82 matchs de la régulière et le play-in tournament sont désormais dans le rétro et on commence enfin la période la plus croustillante de l’année : les Playoffs NBA. Ce premier samedi démarre fort avec quatre rencontres et on s’est dit qu’il fallait en regarder une avec les copains de la commu en commentaires. Beaucoup de belles affiches aujourd’hui mais on opte pour celle qui promet le plus de sel en cas d’imprévu pour le favori. Vous l’aurez deviné, on va se poser dans le canap’ pour regarder Joel Embiid et James Harden gérer (ou pas) les Raptors. Philadelphie a l’obligation de gagner cette série, sous peine de prendre très cher. Les chokes de Doc Rivers, le leadership de Joel Embiid, le choix du barbu de déménager à Philly, certains n’ont vraiment pas le droit à l’erreur. On prépare déjà le café, ça s’annonce royal !

🔥 GAME 1 – SIXERS vs RAPTORS : COMMENTÉ EN DIRECT SUR TRASHTALK !! 🔥 🗓️ SAMEDI 16 AVRIL

🕛 RDV 00H

📺 CHAÎNE YOUTUBE DE TRASHTALK BIBI ET ALEX SUR LE CANAPÉ

TU CONNAIS LES BAILS 🤝 ON OUVRE LES PLAYOFFS 2022 ENSEMBLE !! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/Y2KY6apTXy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

Qui veut regarder un match de Playoffs en direct live avec nous ? Ça se passe à minuit et ça promet du très lourd ! Fans des Sixers, fans des Raptors, fans de ballon orange tout court, on vous attend.