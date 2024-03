Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Cavs, Knicks, Sixers, Wolves, Kings, Lakers

Grâce notamment à l’apport de leur nouveau joker Marcus Morris, les Cavs continuent de s’accrocher au podium de l’Est en rêvant pourquoi pas de la deuxième place des Bucks. Le podium ? Les Knicks le gardent également dans le viseur avec leur nouvelle victoire, contre les Warriors, sans trois de leurs titulaires. La belle opération de la nuit à l’Est reste néanmoins à l’actif des Sixers, vainqueurs du Heat (concurrent direct) grâce à un nouveau très gros match de Tyrese Maxey. Les Sixers retrouvent la sixième place tant convoitée ! Les Wolves ont gagné dans l’Utah et continuent de squatter le très haut de l’Ouest, les Kings ne veulent pas du play-in et se sont sortis d’un bourbier contre des Oursons un peu trop sauvages, alors que les Lakers ont doublé les Warriors dans la trépidante course à la neuvième place.

Mauvaise opération du jour : Heat, Pacers, Warriors

Le Heat continue d’abuser. Après la victoire sur le fil face à Detroit, défaite de Miami à Philly et l’équipe d’Erik Spoelstra se retrouve ce matin huitième à l’Ouest. Les Pacers ont également perdu un match important contre les cavs et sortent de la zone Playoffs, de peu, alors qu’à l’Ouest les Warriors ont pris de plein fouet la vigueur actuelle des Knicks et voient les Lakers les dépasser dans la trépidante course à la neuvième place, on l’a déjà dit mais on fait ce qu’on veut.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Magic – Hornets

0h : Wizards – Rockets

0h30 : Nets – Pelicans

1h : Spurs – Mavericks

2h : Wolves – Nuggets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Pacers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Pacers ou Heat

Cavs – Sixers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Pacers – Heat et Bulls – Hawks

Thunder – Mavericks, Suns, Lakers ou Warriors

Wolves – Mavericks ou Suns

Nuggets – Kings

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Mavericks – Suns et Lakers – Warriors