Officiel… Sixers – Wizards en Playoffs ! Attaque de feu contre défense de feu (et attaque de feu), on sait au moins qu’il y aura du spectacle

Une semaine déjà que Joel Embiid et ses coéquipiers attendaient le verdict, et ce seront donc Russell Westbrook et sa clique de dégénérés qui visiteront Philadelphie dès dimanche pour le Game 1 du premier tour des Playoffs. Une série qui s’annonce excitante, pas forcément très équilibrée, mais qui nous assure au moins du spectacle aux quatre coins du terrain.

Difficile de faire plus excitant d’ailleurs. Deux des attaquants les plus gloutons – et bien souvent très efficaces – de la Ligue, et en face… deux des cinq meilleurs défenseurs extérieurs de toute la NBA. On parle bien évidemment de Russell Westbrook, Bradley Beal, Ben Simmons et Matisse Thybulle, teasing d’une guerre incroyable sur les lignes arrières, et duel qui ne sera que la partie visible de l’iceberg de ce Sixers – Wizards. Joel Embiid sera là pour raviver la flamme de Hakeem Olajuwon, Robin Lopez se chargera de celle de Kareem Abdul-Jabbar, et la fatigue nous intime d’ailleurs l’ordre de vite terminer ce papier avant d’aller siester. Une série incroyable donc, entre la meilleure équipe de l’Est cette saison et des Wizards incroyablement revenus dans la course aux Playoffs après une première saison aussi claquée qu’un revers long de ligne de prime Richard Gasquet. Des petits génies sur toutes les lignes, un candidat MVP et un autre DPOY pour les Sixers, le deuxième meilleur marqueur de la Ligue pour les Wizards mais, attention, un net avantage tout de même pour Philly, non mais sans blague.

En effet, on parle tout de même d’une série entre l’une des meilleures attaques de la Ligue (Washington) et une autre des meilleures attaques de la Ligue, qui plus est, également, l’une des meilleures… défenses de la Ligue, alors que les Wizards sont pour leur part l’une des… pires. Un coach habitué à ce genre de joutes pour Philly, un coach habitué à ne servir à rien d’autre que prendre des photos de RW côté Sorciers, et si Washington a pu nous montrer sa folie depuis deux mois, la redescente pourrait s’avérer sordide face à l’un des groupes les plus en place de toute la Ligue, un groupe qui aura à cœur de ne pas perdre de temps au cirque avant de se diriger vers le théâtre des demi-finales de conférence.

Philadelphia Sixers, Washington Wizards. Pas forcément la série la plus équilibrée de ce premier tour, sur le papier, mais peut-être bien l’une de celles où il est compliqué voire impossible d’écrire avant l’heure quelconque scénario. Rendez-vous dimanche pour le premier acte, trop hâte.