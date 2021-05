Les Wizards valident leur ticket pour les Playoffs : trop fous face à des Pacers trop limités, play-in géré pour Washington !

On aurait pu avoir un match serré, rendu équilibré par la pression de l’enjeu. On aurait également pu manger de la laitue cette nuit, avec un verre d’eau pour accompagner, mais que voulez-vous les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Victoire des Wizards dans ce Game 3 du play-in tournament à l’Est ? Non, branlée des Wizards dans ce Game 3 du play-in tournament à l’Est.

La boxscore de cette nouvelle nuit pleine de suspense à l’Est

Un quart-temps. Un quart-temps, c’est le temps qu’il aura fallu aux Wizards pour se mettre en route, et c’est également la période durant laquelle les Pacers auront timidement cru qu’ils pouvaient poursuivre leur parcours jusqu’à un premier tour de Playoffs face aux Nets. Un Domantas Sabonis partout mais encore une fois en difficulté pour rentrer ce foutu ballon dans le cercle, heureusement Malcolm Brogdon et le play-in GOAT Doug McDermott rentrent leur tir, mais si le score peine à choisir son patron on sent quand même que ces Wizards peuvent appuyer sur l’accélérateur à tout moment. « Tout moment » ? Ce sera finalement… dès le début du deuxième quart, grâce à un duo aussi énergique que solide. Russell Westbrook rentre dans tout ce qui bouge et ajoute le scoring à sa soirée déjà bien remplie (15/8/9 à la mi-temps ou quelque chose dans le genre), et le fantastique Daniel Gafford ouvre ses yeux de loup et distribue les crêpes à qui n’en veut. Bradley Beal est maladroit mais rentre tout de même quelques tirs, Robin Lopez se transforme une nouvelle fois en Kareem Abdul-Babar et le 36-23 passé par les Wizards avant la mi-temps est à la fois déjà décisif et… pas grand chose par rapport à la furia offensive qui s’installera au retour des vestiaires.

66-52 Washington à la mi-temps, le besoin donc de se remettre au turbin très vite pour les hommes de Nate Bjorkgren, mais c’est en réalité le contraire qui va se passer avec un troisième quart en mode boulet de canon pour les Sorciers. Bradley Beal se soulage sur la défense adverse, Rui Hachimura s’inscrit pour les championnats du monde de dépôt de mandarine et s’offre une bonne dose de confiance, tout le monde participe et ce sont au final… 48 points qui seront passés à Indiana par ces grands fêlés du bocal. Oui oui, 48, oui oui six fois huit, oui oui la Lozère. Un match terminé alors qu’il en restait la moitié, les remplaçants qui prennent alors le relai, Oshae Brissett qui rappelle qu’il n’a pas qu’un nom de fromage de chèvre au lait cru, les entrées de joueurs de type Amida Brimah et Cassius Winston qui nous rappellent pour leur part que ce match est bel et bien fini et, surtout, un play-in tournament de l’Est qui se termine comme il avait commencé : dans des éclats de blow-out.

Que dire si ce n’est que les Wizards ont donc tabassé les Pacers comme on tabasse un bol de taboulé à 4h08, que dire si ce n’est que la logique de ce play-in tournament aura finalement été respectée, que dire si ce n’est qu’à partir de dimanche les Wizards risquent de moins faire les malins face aux Sixers. Allez, 72h de repos et on retourne à la guerre, et on n’oublie pas de souhaiter de bonnes vacances au BC Rural.