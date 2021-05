L’Équipe de France dévoile sa liste pour les Jeux Olympiques : pas de Karim Benzema, mais que du lourd pour aller chercher l’or

Quelques jours après Didier Deschamps, c’était au tour d’un autre sélectionneur français d’annoncer sa liste. Invité sur Tout le Sport, Vincent Collet a dévoilé les 12 joueurs qui allaient l’accompagner à Tokyo cet été pour essayer d’offrir une médaille d’or à l’Équipe de France aux Jeux Olympiques. On prévient tout de suite, vu le roster, tout autre résultat sera considéré comme une déception.

Pour ceux qui se posaient la question, il y aura bien des Jeux Olympiques cette année. Les compétitions de basket se dérouleront du 25 juillet au 7 août à la Saitama Super Arena et on espère bien voir les Bleus croquer la plus belle des médailles avant de le célébrer avec des millions de compatriotes en délire lors d’un gros défilé sur les Champs. Ça, c’est le plan qui est prévu pour cette équipe qui était revenue de Chine avec le bronze il y a deux ans après avoir battu les États-Unis dans un match inoubliable au stade des quarts de finale. Justement, on retrouvera de nombreux héros de Dongguan du côté de Tokyo dans quelques semaines. Tout ce qu’il y a de plus logique pour des hommes qui ont déjà fait leur preuve et qui ont pu développer des automatismes lors de leur vécu commun sous le maillot bleu. Mais on a déjà trop parlé alors découvrons les 12 joueurs qui représenteront l’Équipe de France aux olympiades et leurs 4 suppléants en cas de pépin physique ou de forfait de dernière minute.

# Meneurs : Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Frank Ntilikina

# Arrières : Evan Fournier, Nando De Colo

# Ailiers : Nicolas Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot

# Ailiers-forts : Amath M’Baye, Guerschon Yabusele

# Pivots : Rudy Gobert, Vincent Poirier, Moustapha Fall

# Suppléants : Isaïa Cordinier, William Howard, Mathias Lessort, Axel Toupane

Quelle équipe 🥵 Vincent Collet a dévoilé 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 des Bleus sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 🔵⚪️🔴 Début de la préparation le 23 juin 👊#TeamFranceBasket pic.twitter.com/tqKUO46CH0 — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) May 20, 2021

Avant de chercher les grands absents, on commencera par préciser que Théo Maledon a dû décliner la sélection à la demande de la franchise du Thunder selon nos confrères de BeBasket. Pour le reste, les oubliés s’appellent Adrien Moerman, Rodrigue Beaubois ou encore Joffrey Lauvergne même si la logique du vécu en commun a primé dans les choix du sélectionneur. On peut froncer les sourcils en ne retrouvant Mathias Lessort que parmi les suppléants après une saison magnifique à Monaco mais on peine quand même à cacher notre excitation à l’idée de voir l’une des équipes les plus solides jamais alignées par la France entrer en action. De la défense à tous les postes, des créateurs d’élite mondiale et des types capables de scorer dans toutes les positions, voilà qui promet de sacrés maux de tête aux futurs adversaires des Bleus. On surveillera quand même l’avancée de la saison du Jazz, des Clippers, des Knicks, des Nets et des Celtics lors des Playoffs pour ne pas se retrouver avec des absents de marque au moment de décoller pour le Japon. Avec un début de compétition prévu trois jours après un potentiel Game 7 des Finales NBA, autant dire que le timing pourrait être serré si Rudy Gobert (au hasard) prolongeait son parcours en postseason. Pour se rassurer, on se dira que c’est aussi le cas des autres nations qui comptent sur des NBAers, à commencer par Team USA qui pourrait être privée d’un paquet de ses joueurs comme lors du dernier Mondial. On va aussi croiser les doigts pour que Vavane puisse enfin découvrir les JO malgré un été chargé pour lui entre la fin de saison avec Boston et la signature d’un futur nouveau contrat pendant la Free Agency.

Tous les joueurs disponibles se retrouveront à partir du 23 juin pour commencer une préparation d’un mois avec cinq matchs amicaux au programme. Une double confrontation contre nos meilleurs ennemis espagnols est prévue le 8 et 10 juillet avant que les Bleus ne s’envolent pour Tokyo où ils pourront notamment prendre leurs marques face au pays hôte quelques jours en amont de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Il ne faudra pas rater l’entrée dans le tournoi puisque seuls les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. Cela tombe bien, on commencera tranquille par des retrouvailles avec… Team USA le 25 juillet avant d’affronter le vainqueur du TQO de Victoria et de défier l’Iran pour finir. Autant dire que l’on ne risque pas de s’ennuyer cet été après la fin des Playoffs NBA.

On attend désormais le son de Youssoupha et une prod léchée pour mettre en valeur nos 16 soldats pour les Jeux Olympiques et on suivra évidemment nos Bleus tout au long de leur préparation qui doit les mener, on le rappelle, sur la plus haute marche du podium dans deux mois et demi. D’accord avec cette liste ou choqué par un oubli ? Rendez-vous dans la section des commentaires pour échanger entre 67 millions de sélectionneurs.

Sources texte : FFBB et BeBasket