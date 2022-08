Après le retrait d’Isaïa Cordinier en début de journée, le groupe France était descendu à douze joueurs et on se demandait s’il allait encore bouger d’ici mercredi soir, date limite pour officialiser les listes des sélections pour l’Euro. À peine le temps de se poser la question qu’un nouveau changement a lieu : Moustapha Fall remplace Mouhammadou Jaiteh !

On en avait déjà parlé un peu au moment de confirmer le départ d’Isaïa Cordinier, une seule incertitude demeurait chez les Bleus : Moustapha Fall pouvait-il tenir sa place ? Blessé à la cuisse au début du mois d’août et déclaré forfait pour l’Euro, le pivot de l’Olympiakos avait tenté une course contre la montre pour se soigner avant le début de la compétition. Un rétablissement qui était même en bonne voie puisque Boris Diaw avait avoué il y a quelques jours qu’un retour de Fall au sein du groupe était une possibilité. Restait à convaincre Vincent Collet et surtout le staff médical. C’est désormais fait puisque la Fédération Française de Basket a annoncé via un communiqué que le médecin de l’Équipe de France mais aussi du club de l’Olympiakos, venu exprès depuis la Grèce, ont validé le retour à la compétition du pivot. Celui-ci a donc été mis à disposition de Vincent Collet, qui a choisi de le réintégrer dans son groupe. Qui dit un treizième joueur dit forcément un malheureux et c’est Mouhammadou Jaiteh qui va en faire les frais. Le sélectionneur tricolore en a profité pour « remercier et féliciter Mam Jaiteh pour son comportement exemplaire pendant toute la période de préparation avec l’Équipe de France, depuis fin juillet. J’avais prévenu dernièrement Mam du retour potentiel de Mous. Son sérieux et son abnégation ont été un véritable apport et un exemple pour nous tous. ».

Il sera maintenant intéressant de voir comment la réintégration de Fall va se dérouler. Le joueur doit rejoindre le groupe à Cologne dès ce soir et la FFBB parle d’un « retour progressif afin de s’assurer de sa complète guérison ». Sans compétition depuis quatre semaines désormais, le pivot va avoir peu de temps pour se mettre en rythme et il va être intéressant de voir comment Vincent Collet le relance dans sa rotation. Son retour est en tout cas une excellente nouvelle car il a un vrai rôle à jouer avec Vincent Poirier en soutien de Rudy Gobert sous les panneaux, que ce soit dans une configuration classique ou en jouant big avec deux grands dans la raquette. Reste à espérer qu’aucune rechute ne sera à déplorer dans les quinze prochains jours…

Moustapha Fall in, Mouhammadou Jaiteh out, le groupe Bleu a peut-être connu son dernier rebondissement cet après-midi. Plus que 48h avant de rendre la liste officielle. Tient-on nos douze soldats pour aller chercher une médaille ?

