À désormais trois jours du début de l’EuroBasket 2022, le roster des Bleus est quasiment définitif. Aujourd’hui, c’est Isaïa Cordinier qui a quitté le groupe France, ce qui laisse donc douze joueurs sous les ordres de Vincent Collet. Il reste deux jours au sélectionneur pour officialiser sa liste pour la compétition.

Déjà treizième homme il y a un an au moment des Jeux Olympiques de Tokyo, Isaïa Cordinier s’apprête à connaître une nouvelle désillusion sous le maillot tricolore. Présent avec les Bleus depuis le début de la préparation, le joueur du Virtus Bologne avait une vraie chance de participer à l’Euro mais il a été victime de la montée en puissance de Terry Tarpey, la belle surprise de la préparation tricolore. L’arrière a donc quitté le groupe France aujourd’hui. Sur le site de la Fédération Française de Basket, le sélectionneur Vincent Collet a tenu à remercier Cordinier tout en expliquant (un peu) son choix.

« Je tiens à féliciter et remercier Isaïa pour son attitude exemplaire tout au long de cette préparation. Il a fait preuve d’un engagement sans faille en travaillant énormément avec nous, dans un état d’esprit irréprochable. Nous avons dû faire un choix délicat et difficile essentiellement dicté par la complémentarité. »

Si l’arrière n’a pas démérité sur cette préparation, il paye surtout la concurrence de Tarpey, dont le profil défensif sur les extérieurs est particulièrement précieux, surtout vu les absences dans le groupe (Batum, Ntilikina). Si la liste est désormais réduite à douze membres, elle n’est pourtant pas officielle. Comme le dit la Fédération dans son communiqué, « la sélection définitive des douze joueurs n’est pas déterminée ». Cette incertitude, elle est surtout due au cas Moustapha Fall, touché à la cuisse début août mais pas encore totalement forfait pour l’Euro. Le pivot, annoncé forfait au début du mois, n’a semble-t-il toujours pas renoncé à la compétition et il travaille d’arrache-pied pour revenir à temps. Boris Diaw, manager de l’Équipe de France, a d’ailleurs ouvert la porte il y a quelques jours à un retour du joueur dans le groupe. Si Fall devait gagner son pari, c’est Mouhammadou Jaiteh qui risquerait de perdre sa place dans les douze. La liste définitive doit être dévoilée au plus tard ce mercredi, il reste donc deux jours au pivot de l’Olympiakos pour convaincre Vincent Collet.

Isaïa Cordinier parti, le groupe France ne compte plus que douze membres et ça pourrait bien ne plus bouger d’ici le début de la compétition. Rendez-vous mercredi soir pour la liste définitive : avec ou sans Moustapha Fall ?

