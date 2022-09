On avait suivi l’Équipe de France durant toute sa préparation à l’EuroBasket grâce à de courtes vidéos rythmées qui nous aidaient alors à patienter en attendant l’évènement du mois de septembre, et aujourd’hui on passe la seconde puisque c’est carrément un format de 18 minutes qui nous est offert par Canal pour les images et Tommy Hombert pour le montage. Spoiler, c’est un régal.

Les insides on adore ça, et disons que Canal sait plutôt y faire. Dans un style un peu Intérieur Sport, on découvre donc aujourd’hui le premier épisode d’une série intitulée All Access Équipe de France, et presque vingt minutes dans l’intimité des Bleus de leur arrivée à Cologne jusqu’à la fin du match victorieux face à la Lituanie. Un vrai délice que ces images, des prises de parole essentielles et si justes de Vincent Collet à la victoire acquise de haute lutte contre les Litu, en passant par le leadership d’Evan Fournier à l’entraînement ou un kiné qui met un gros zef à Vincent Poirier. On sent clairement ici le sérieux et la concentration demandés par ce genre d’évènement, on y aperçoit quelques passages d’une séance vidéo menée par Coach Vince ou encore ce même Coco porter aux nues les apports de Thomas Heurtel et des role players lors de la win mais aussi fustiger les balles perdues en mettant son équipe devant ses responsabilités.

Du contenu comme on l’aime, quelques sourires mais surtout un level de concentration propre à ce genre de compétition. Encore une fois un énorme contenu offert par la FFBB grâce aux images de Canal, on a du mal à voir du basket en direct mais au moins on le voit trois jours plus tard, c’est déjà ça.