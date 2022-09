Habituellement, au début du mois de septembre, c’est assez calme en matière de rumeurs NBA. Les camps d’entraînement doivent bientôt commencer et l’été est sur le point de se terminer. Mais à l’heure de ces lignes, un grand nom n’a toujours pas d’équipe fixe et ça alimente les bruits de couloir. Vous l’avez compris, on parle de Carmelo Anthony, qui serait sur les tablettes de Boston.

Les Celtics viennent de perdre Danilo Gallinari pour plusieurs mois. Ils veulent ajouter du scoring à leur banc. Et Melo est toujours libre de tout contrat. Le fit paraît presque naturel et la rumeur continue de prendre de l’ampleur suite au dernier papier sorti par le journaliste du Boston Globe Gary Washburn. D’après l’insider, le scénario d’une arrivée de Carmelo Anthony à Beantown gagne actuellement en crédibilité, les Verts cherchant toujours à remplacer Gallo après sa terrible blessure au genou avec l’Italie. Gallinari devait notamment apporter sa production offensive et du spacing grâce à son poignet redoutable, des qualités que possède également Melo dans son très large répertoire offensif. Dans le fiasco des Lakers la saison passée, Anthony a tout de même tourné à 13 points en 26 minutes de moyenne en sortie de banc à 37,5% du parking. Des chiffres hyper honnêtes, à tel point qu’en tout début de saison certains le mettaient dans la course au sixième homme de l’année. Bon ça n’a pas duré au vu des galères de la franchise californienne mais ce qui est certain, c’est que Carmelo sait toujours faire cramer de la ficelle, même à 38 piges. Et pour les sceptiques qui aiment pointer du doigt son niveau défensif, n’oubliez pas que les Verts sont l’une des équipes défensives les plus redoutables du circuit, eux qui sont équipés à tous les niveaux dans leur propre moitié de terrain. S’il y a bien une formation qui peut compenser les grosses limites de Melo à ce niveau-là, c’est celle d’Ime Udoka.

Alors oui, ça risque de faire bizarre de voir Anthony avec un maillot des Celtics après son passage aux Lakers et ses années Knicks. Mais on est potentiellement sur un deal gagnant – gagnant. Pour Melo, ça lui permettrait à la fois de prolonger encore un peu plus sa carrière et surtout d’intégrer un véritable candidat au titre qui reste sur une participation en Finales NBA. En quasiment deux décennies, le neuvième scoreur all-time n’a jamais joué sur la plus grande scène et fait donc partie de ces grands noms toujours à la recherche d’une bague de champion. Quand on voit l’effectif actuel des Celtics et qu’on se souvient de l’ascension spectaculaire de Boston l’an passé, on se dit que ce serait peut-être la meilleure opportunité de sa carrière pour toucher le Larry O’Brien Trophy. Alors, deal à venir ? Pour l’instant rien n’est fait mais c’est clairement un dossier à surveiller. Néanmoins, d’autres noms ont également été balancés par Gary Washburn, parmi eux DeMarcus Cousins, Jeremy Lamb, Dwight Howard ou encore LaMarcus Aldridge. Pratiquement que des anciens All-Stars à la recherche d’une bagouze en fin de carrière. Pas de doute, ça va encore bouger à Boston d’ici le début du camp d’entraînement.

Carmelo Anthony avec le maillot de Boston ? C’est aujourd’hui une vraie possibilité. L’intérêt semble mutuel et on comprend pourquoi. Mais si jamais ça devait capoter, la rumeur d’un retour aux Knicks – dans sa ville de New York – pourrait à son tour reprendre de l’ampleur. Niveau storytelling ce serait pas mal non plus…

