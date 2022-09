C’était une nouvelle malheureusement attendue, elle a été confirmée ce vendredi soir par Shams Charania de The Athletic. Avant l’EuroBasket 2022, Danilo Gallinari a joué avec la sélection italienne et s’est blessé face à la Géorgie. Après des analyses poussées, le diagnostic est tombé : rupture des ligaments croisés au genou gauche pour le vétéran. Terrible.

Il était attendu de pied ferme. En Italie comme à Boston.

Avec un championnat d’Europe lancé début septembre et une grosse saison NBA à venir, Gallo était prêt à relever un nouveau défi. On l’avait vu rayonner avec les Clippers, on l’avait vu apporter sa précision à Oklahoma City, et c’est à Atlanta que Danilo avait offert bien des services dans l’attaque léchée des Hawks. Transféré dans le deal de Dejounte Murray, l’Italien avait ensuite été libéré par les Spurs pour pouvoir signer ailleurs, et ce sont les Celtics qui avaient mis leur grapin sur lui. Un peu de scoring, d’expérience et d’intelligence de jeu en sortie de banc pour Ime Udoka ? Que demander de plus quand on sait les soucis que les verts avaient rencontré en Finales NBA face aux Warriors. Que demander de plus pour une armada souhaitant accrocher une nouvelle bannière à son illustre plafond.

Il y a environ une semaine, c’est donc face à la Géorgie que Gallinari s’est blessé, un souci sans contact qui ne laissait présager rien de bon. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, lorsqu’on voit un joueur s’arrêter et ne plus pouvoir poser de poids sur sa jambe alors qu’il n’y a pas vraiment eu d’impact avec un corps étranger, c’est pas bon signe. Devant une équipe italienne qui retenait son souffle, le sniper quittait le terrain à l’aide de deux cadres italiens. Et peu de temps après, on apprenait tout de suite que c’était terminé pour l’EuroBasket 2022.

Ce qu’on ne savait pas encore, c’est que la saison NBA 2022-23 serait elle aussi mise entre parenthèses.

After receiving further evaluation, Boston’s Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee, per sources. This is the same ACL that Gallinari tore in 2013. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2022

Une rupture des ligaments croisés qui a lieu début-septembre ? Comme l’a rappelé Shams Charania dans un tweet suivant, les estimations peuvent varier concernant ce type de blessure, allant de 6 à 12 mois pour revenir de manière opérationnelle sur les terrains. Mais on ne parle pas de n’importe quelle blessure ici, et à n’importe qui. Déjà, c’est le même genou gauche qui avait connu le même souci il y a quasiment 10 ans, de l’époque de Denver. Et à l’époque, Gallo avait participé à 0 rencontre de la saison NBA 2013-14. Si vous ajoutez à cela le fait que cette blessure a aujourd’hui lieu sur un joueur de 34 ans… cela devient tout de suite extrêmement compliqué d’envisager un quelconque comeback sur cette saison 2022-23.

Pour le joueur, c’est évidemment dramatique pour tout un tas de raison. Déjà car il souhaitait représenter sa nation à l’EuroBasket, mais aussi car il semblait épanoui à l’idée de rejoindre les Celtics. Et quand on vous enlève tout ça en un claquement de doigts, en une contre-attaque, il y a quelque chose de très violent à devoir traverser psychologiquement. Reviendra-t-il pour un ultime hourra en NBA, avec une mobilité réduite mais un sens du scoring toujours aussi fin ? On l’espère, car voir Danilo en attaque c’est de l’or en barre, quelle que soit la saison. Côté Celtics, la désillusion est tout aussi grande car l’Italien était très attendu en sortie de banc, pour apporter ce que les remplaçants de Boston n’arrivaient pas à produire l’an dernier. Nul doute que Brad Stevens, au bureau, et Ime Udoka, sur le banc, trouveront des solutions dans les semaines à venir.

Formidable scoreur, coéquipier adoré et shooteur rare, Danilo Gallinari va certainement devoir passer par son plus grand challenge en carrière. Revenir, à 35 ans, d’une nouvelle rupture des ligaments croisés. S’il y arrive, on sera évidemment là pour l’accueillir et l’applaudir comme il se doit. Courage, Gallo.

Source : The Athletic – Shams Charania