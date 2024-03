Le programme de la nuit est chargé en NBA. Neuf matchs sont au programme et à l’approche des Playoffs, certaines rencontres semblent commencer à compter double. C’est le cas de l’affrontement entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors, deux des plus gros marchés de la Ligue qui rêvent encore d’éviter le Play-In.

Le programme de la nuit :

22h : Rockets – Cavaliers

0h : Pelicans – Blazers

0h : Sixers – Hornets

0h : Pacers – Nets

1h : Bulls – Wizards

1h : Grizzlies – Thunder

1h30 : Lakers – Warriors

2h30 : Jazz – Timberwolves

3h : Kings – Knicks

Le match à ne pas rater : Lakers – Warriors

Déjà en temps normal, une rencontre entre Stephen Curry et LeBron James est un incontournable. D’autant plus à ce stade de leurs carrières, lorsque nous sommes conscients qu’il faut profiter de ces deux monstres et ne pas les prendre pour acquis. Mais en plus, cette fois, le match a un enjeu énorme.

Les Lakers et les Warriors sont respectivement neuvièmes et dixièmes de la Conférence Ouest, et semblent bien partis pour se rencontrer en Play-In dans un petit peu plus d’un mois. Pour tenter d’éviter une telle opposition, il faut s’imposer et se rapprocher des équipes plus haut dans le classement. Les Kings, Suns et Mavs sont à portée, mais il ne va pas falloir traîner. Les deux plus grandes superstars de la Ligue s’affrontent (sauf absence, LeBron et Curry étant officiellement incertains). Elles représentent deux des plus gros marchés. Des immenses fanbases qui risquent de dégoupiller en cas d’élimination lors du Play-In… Game On.

La rencontre aura lieu à 1h30 du matin à la Crypto.com Arena.

Mais aussi …

Un Rockets – Cavaliers à heure française ! Des secteurs intérieurs diminués avec les absences d’Alperen Sengun et d’Evan Mobley, mais un duel d’athlètes excitants entre Jalen Green et Donovan Mitchell.

Les Pelicans vont-ils pouvoir conclure un très beau back-to-back face aux Blazers ?

Le Kai Jonesico entre Hornets et Sixers.

Même le jeu virevoltant des Pacers ne nous donne pas envie de regarder les Nets lors de cette fin de saison.

En parlant d’équipes qu’on n’a pas envie de regarder. Bulls – Wizards est tout en haut de notre do not watch list.

Grizzlies – Thunder ça s’annonce cool… l’année prochaine.

Le Rudy Goberico. Ou quand un grand Français veut faire pleurer son ex.

Peut-être l’autre affiche de la soirée entre des Kings et des Knicks qui ont tous deux besoin d’une victoire. Un match qui compte dans la course aux Playoffs.

Les Français de la nuit :

Rayan Rupert va peut-être croiser la route de Brandon Ingram. Ce n’est pas toujours agréable, Bilal Coulibaly peut en témoigner.

Bilal Coulibaly va bientôt pouvoir témoigner de ce que ça fait de défendre sur un DeMar DeRozan en fuego complet.

Rudy Gobert (listé incertain) contre le Utah Jazz. Une phrase toujours un petit peu bizarre à écrire même 18 mois plus tard.

Nicolas Batum dispute lui aussi un match entre sa nouvelle et son ancienne équipe. En plus il n’a que des bons souvenirs à Charlotte, non ?

Et en G League ?