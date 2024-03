Le récap NBA du jour : Zion et les Pelicans cartonnent, une update sur Tyler Herro

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

La saison prochaine, la NBA pourrait valoriser des victoires lors de l’In-season tournament en les comptabilisant pour les tie-breakers des Playoffs. L’objectif est évidemment de rendre la NBA Cup de plus en plus importante, afin qu’elle soit prise au sérieux par les joueurs. D’autres modifications sont également à l’étude. (Sources : Canadian Press / Marc Stein)

Teams were informed today that doing away with OT scoring for point differential purposes is under consideration for next season's NBA Cup.

Also under consideration: Proposal to use "Round of NBA Cup Advancement" as the first playoff tiebreaker rather than head-to-head results.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 15, 2024

Marcus Morris pourrait signer aux Cavaliers. Source ? Pat Bev (aucune blague).

Marcus Morris Sr. Is planning to sign with the Cleveland Cavs – Per Sources pic.twitter.com/5NtNBnD0lY

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) March 15, 2024

Rien de bien sérieux pour Rudy Gobert, récemment touché aux côtes. Il est listé comme “incertain” pour le prochain match. (Source : The Athletic)

OG Anunoby, opéré du coude il y a quelques semaines, continue d’avoir des douleurs. Mais selon le joueur et le coach des Knicks Tom Thibodeau, rien d’anormal. (Source : New York Post)

Blessé au pied, Tyler Herro (Heat) sera réévalué dans une à deux semaines après une injection de PRP (plasma riche en plaquettes). (Source : Miami Herald)

Victime d’une entorse au genou, Trey Lyles sera réévalué dans deux semaines. (Source : Kings)

