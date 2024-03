La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Nick Gilbert – forever with us and forever a Cleveland Cavaliers legend. ❤️💛 pic.twitter.com/IrXSTuiGA3

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 4, 2024

Les premiers résultats concernant la blessure de Jalen Brunson au genou face à Cleveland hier sont rassurants. Il ne s’agirait que d’une contusion, mais à confirmer. (Source : New York Post)

Signe encourageant chez les Knicks : Julius Randle, Mitchell Robinson et OG Anunoby ont tous fait le déplacement à Cleveland hier. New York espère retrouver ses trois joueurs pour fin mars. (Source : New York Post)

Ben Simmons continue d’être gêné par son dos, et est forfait pour le match de ce soir face aux Grizzlies. Il a déjà raté les trois derniers matchs à cause d’une blessure à la jambe. (Source : New York Post)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

