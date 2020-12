Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et un LeBron James qui se fait sucrer son premier cadeau d’anniversaire

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Une mauvaise nouvelle en provenance de Brooklyn, un glouton serbe et un dessert onctueux sauce oregono-californienne.

– Les rencontres de la nuit

Hawks – Pistons : 128-120

Nets – Grizzlies : 111-116

Thunder – Jazz : 109-110

Nuggets – Rockets : 124-111

Lakers – Blazers : 107-115

Coup de froid à Brooklyn… Ja Morant qui s’effondre sur le côté du terrain après avoir salement tourné sa cheville, il a tenté de se relever mais n’arrive pas à marcher… pic.twitter.com/uR268QBgGM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

Ja Morant vient de quitter le terrain dans une chaise roulante… C’est terrible… pic.twitter.com/4lLrAMPRBI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

19 points

6/10 au tir

3/6 à trois points

4/4 aux lancers francs

18 minutes Voici la première mi-temps de Timothé Luwawu, en l’absence de KD, Kyrie et Spencer Dinwiddie. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

Update : Trae Young fait des passes de alley-oop après un 360. pic.twitter.com/dDWqX1w1gF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

Video of Ja Morant on the Grizzlies’ bench. Felled by a sprained left ankle … https://t.co/P0DL8OcfCI — Marc Stein (@TheSteinLine) December 29, 2020

La NBA, c’est vraiment la meilleure ligue de basket au monde. pic.twitter.com/quUPdOQxnj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

19 points, 12 rebonds et 18 passes (!) à 8/11 au tir. pic.twitter.com/rJMkXvpwGw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

Derrick Jones Jr n’est pas humain. pic.twitter.com/07NmDwgmgZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

GARY TRENT JR IS ON FIRE pic.twitter.com/EXq0pmopnG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2020

– Le top pick en TTFL : James Harden

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI (ou patiente un peu)

– Le programme de ce soir

1h : Cavs – Knicks

1h : Pistons – Warriors

1h : Pacers – Celtics

1h : Sixers – Raptors

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Heat – Bucks

2h : Thunder – Magic

4h : Suns – Pelicans

4h : Clippers – Wolves

4h : Kings – Nuggets

C’était court mais c’était intense, et on se rapproche donc tout doucement de 2021 en nous apprêtant à faire un énorme doigt à 2020. La suite ? C’est dès ce soir avec, espérons-le, autant de suspense et de raisons de sourire. Il fallait bien ça, parce qu’ici ça tire mais la passion nous fait tenir debout.