Encore une fois exceptionnel cette nuit face aux Pacers, Victor Wembanyama continue d’affoler les compteurs. Parmi les stats les plus impressionnantes concernant Wemby : il a contré plus de tirs que… cinq équipes NBA sur l’ensemble du mois de février.

47.

C’est le nombre de contres réalisés par Victor Wembanyama en février. 47 en 12 matchs, soit quasiment 4 blocks par soir en seulement 29 minutes de moyenne. Preuve de la dinguerie, des équipes entières ont fait moins bien.

BLOCKS IN FEBRUARY

– Victor Wembanyama: 47

– Bulls: 47

– Knicks: 47

– Hornets: 45

– Kings: 45

– Clippers: 37

– Heat: 35

– Trail Blazers: 34

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 4, 2024

Les Hornets (45 contres en 13 matchs), les Kings (45 contres en 12 matchs), les Clippers (37 contres en 11 matchs), le Heat (35 contres en 11 matchs) et les Blazers (34 contres en 9 matchs) totalisent moins de contres que Victor Wembanyama en février, tandis que les Bulls (47 contres en 10 matchs) et les Knicks (47 contres en 11 matchs) sont au même niveau. La stat est dingue.

Avec 3,3 contres par match cette saison et 180 blocks au total en 54 rencontres, Wemby est en route pour atteindre la barre des 250 contres à la fin de sa campagne rookie. Ce serait tout simplement le cinquième plus gros total dans l’histoire NBA pour un joueur de première année.

Record de contres pour un rookie dans l’histoire NBA

Manute Bol : 397 contres David Robinson : 319 contres Shaquille O’Neal : 286 contres Mark Eaton : 275 contres Alonzo Mourning : 271 contres Hakeem Olajuwon : 220 contres

Source stats : StatMuse

Victor Wembanyama with the game-sealing BLOCK on Chet Holmgren ❌

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 1, 2024