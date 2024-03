Alors qu’il était sur un début de saison niveau superstar dans les pourcentages et le playmaking, Tyrese Haliburton enchaîne les contre-performances depuis le retour de son All-Star Weekend à domicile. Après six matchs contre des adversaires pas forcément gratinés, les pourcentages au tir sont en chute libre et la production est bien timide par rapport à ce à quoi il nous avait habitué cette saison. Qu’est-ce qui ne va plus chez Hali ?

Après une première partie de saison où il avait encore épaté tous les observateurs NBA de par son talent, sa vision et sa capacité à jouer juste, s’octroyant une première titularisation au match des étoiles, Tyrese Haliburton ne cesse de décevoir sur ses derniers matchs. Il faut dire qu’avant d’aller faire le pitre avec les autres sur le parquet du All-Star Game d’Indianapolis, il s’était placé la barre particulièrement haute : 21,8 points et 11,7 passes de moyenne avec des pourcentages au tir qui frôlent le 50/40/90 (49,2% au total, 40% à 3-points et 85,3% aux lancers-francs). Une production aux passes décisives jamais vue sur une saison complète depuis John Stockton couplée aux pourcentages de Dirk en 2007 ? Bonjour l’arme offensive aberrante ! Ajouté à cela les résultats collectifs très convaincants des Pacers qui s’étaient hissés jusqu’en finale du In-Season Tournament, on pouvait vraiment parler d’une saison de confirmation excellente.

Petit problème : il semblerait que personne n’ait pensé à dire à Tyrese que le All-Star Game ne durait qu’un match et que la saison régulière avait repris. En effet, depuis le break du All-Star Weekend, Tyrese Haliburton c’est seulement… 13,3 points et 9 passes de moyenne. Pire encore, lui qui avait été à un cheveu du dernier round du concours à 3-points du All-Star Weekend a apparemment laissé son adresse sur le parquet en LED étrenné pour l’occasion. En effet, depuis la reprise, c’est 37,8% au total et 22% à 3-points pour le guard au shoot chelou. Sebastian Telfair aurait même appelé pour demander à ce qu’on lui rende les pourcentages de sa saison rookie.

Le plus inquiétant pour Hali: en dehors des Pelicans en back-to-back menés par un Herb Jones qui l’a harcelé toute la soirée de vendredi au point de finir avec 0 point à 0/7 au tir et 3 passes, ces derniers matchs peu inspirés se sont tous produits contre des équipes pas franchement réputées pour leur défense étouffante ou leur début de saison convaincant. Indiana s’étant frotté aux Pistons, Mavericks, Raptors et enfin aux Spurs cette nuit, où Tyrese a scoré 12 points avec un immonde 4/16 au tir. Le bilan sur ces matchs : trois victoires pour autant de défaites. Insuffisant au vu des ambitions des Pacers.

Tyrese Haliburton in his last 4 games:

9.5 PPG

7.8 APG

3.0 RPG

26.5% FG

15.4% 3PT

35.6% TS

Was he a Buddy Hield merchant? pic.twitter.com/Zv9AcxmxQs

— ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) March 4, 2024



Alors comment analyser cette baisse de régime si soudaine ? Tyrese aurait il sur-performé sur ses 43 premiers matchs de la saison ? Calmos, l’explication logique semble plutôt être médicale et contractuelle. Tyrese a déjà raté treize matchs cette saison, dont dix à cause d’une blessure aux ischio-jambiers survenue dans la victoire contre Boston début janvier. Résultat : il ne peut rater plus que quatre matchs s’il veut être éligible aux récompenses individuelles de fin de saison. Parmi celles-ci, la nomination dans une All-NBA Team, la condition sine qua non pour obtenir une supermax extension. Dans le cas de Tyrese Haliburton, c’est tout de même 41 millions de dollars supplémentaires. On peut comprendre que Tyrese cherche donc à manquer le moins de matchs possibles. Malheureusement, il semble le faire en dépit de son ischio-jambier qui a l’air de le gêner sérieusement, et le doute n’est même plus permis quand il essaye tant bien que mal de se rendre un minimum utile en défense. Il faut souligner qu’au-delà de sa contribution offensive bien réduite, l’impression visuelle qu’il donne est carrément inquiétante de l’autre côté du terrain. Lui qui n’est déjà pas vraiment un bon défenseur pour sa taille en temps normal, est complètement catastrophique dernièrement dans la défense du périmètre. Les Spurs ne se sont pas privés pour le cibler la nuit dernière, sans que Hali puisse y faire quelque chose.

Un ou deux matchs de repos ne seraient pas du luxe pour Tyrese Haliburton tant il a semblé souffrir dernièrement sur les terrains. Quelques jours au frigo pour se remettre d’aplomb, voilà qui permettrait à Tyrese de ne pas définitivement ruiner sa très bonne saison individuelle et ses espoirs de All-NBA, tout en remettant les Pacers sur le bon chemin. Allez, on veut tous revoir le joueur génial du début de saison, si possible en Playoffs !

Source texte : NBA.com