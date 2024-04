Déjà privés de Giannis Antetokounmpo depuis le début de la série, les Bucks ont fini le Game 3 à Indiana avec un Damian Lillard clairement diminué. Le sniper de Milwaukee a d’abord été touché au genou, puis au tendon d’Achille. Il n’a pas marqué le moindre point lors de la prolongation…

La première blessure est survenue à la fin du premier quart-temps. Sur un panier en pénétration, Damian Lillard s’est blessé au genou gauche et est resté au sol plusieurs secondes.

Lillard a raconté la séquence en conférence de presse d’après-match :

“Sur le lay-up, il (Pascal Siakam) a tenté de me contrer et est retombé sur mon pied. Et en conséquence mon genou s’est tordu. […] C’était douloureux, j’ai dû rester au sol.”

Après être sorti du match pour checker son genou, Damian Lillard a pu revenir en jeu. Un peu diminué certes, mais en état suffisant pour participer à l’intensité d’un match de Playoffs. Dame Time a terminé avec 28 points au compteur (6/20 au tir, 4/12 du parking, 12/12 aux lancers-francs).

Ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est son deuxième bobo du match. Au tendon d’Achille.

“J’ai aggravé ma blessure au tendon d’Achille à la fin du quatrième quart-temps. Sur l’une des dernières actions, j’ai essayé de faire faute, j’ai poussé un joueur pour essayer de le contourner, et j’ai aggravé la blessure.” – Damian Lillard

Pour rappel, Damian Lillard a commencé à avoir des douleurs au tendon d’Achille après le dernier match de saison régulière contre Orlando. Il a profité de la semaine de repos pour traiter ça, lui qui a fait un gros début de série face aux Pacers. Mais hier, la blessure s’est malheureusement réveillée, et Dame n’a pas pu avoir l’impact espéré dans le money-time. Il est resté sur le terrain pour apporter une menace offensive à travers son unique présence. Sans vraiment pouvoir faire autre chose…

Menés 2-1 dans la série, avec un Game 4 à venir à Indianapolis, un Giannis toujours à l’infirmerie et un duo Damian Lillard – Khris Middleton qui doit aussi composer avec les blessures, les Bucks sont dans une situation de plus en plus dangereuse.

Lillard assure qu’il compte jouer le quatrième match dimanche, mais dans quel état sera-t-il ?

