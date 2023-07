Voilà bientôt deux semaines que Damian Lillard a demandé son trade de Portland, et voilà deux semaines que rien ne bouge. Tout ce que l’on sait pour l’instant c’est que le numéro 0 n’a qu’une destination en tête : Miami. ‘Tu vas où tu veux Dame, mais tu vas surtout aller dans la franchise qui nous balancera la meilleure offre’, Joe Cronin n’a évidemment jamais dit ça mais il le pense très fort, et attendra le temps qu’il faut pour saisir la bonne affaire.

Présent en conférence de presse – officiellement – pour annoncer les prolongations de Matisse Thybulle et Jerami Grant, le General Manager de Portland a bien évidemment abordé en long et en large le sujet du transfert de Damian. Et s’il y a bien une chose à retenir des propos de Cronin, c’est qu’il n’est pas pressé et veut s’assurer de sortir gagnant de cette histoire. En même temps, ça fait 10 ans que Lillard demande de l’aide, lui et son prédécesseur n’ont pas trouvé un trade potable, et c’est pas maintenant que Subzero est sur le départ qu’il va être refourgué au premier venu. Les propos du crâne le plus luisant en Oregon sont rapportés par Tim Bontemps pour ESPN.

“On sera patient; on fera ce qu’il y a de mieux pour notre équipe. […] Et si cela doit prendre des mois, cela prendra des mois.” – Joe Cronin au sujet du trade de Damian Lillard

Comme on l’a dit, le Joe n’a vraiment pas fait le job pour entourer sa star, mais on ne peut pas pour autant lui reprocher de vouloir protéger ses intérêts dans ce dossier. Si les Blazers veulent évidemment garder des bonnes relations avec le très possiblement meilleur joueur de leur histoire, il y a une franchise à reconstruire et ce n’est pas en récupérant cent balles et un mars que l’Oregon repartira sur de bonnes bases. Là-dessus on est d’accord Joe.

“À quoi ressemblera la suite de sa carrière est important pour nous, nous y faisons attention. En même temps, on doit faire au mieux pour nous et trouver le bon deal. […] Vous espérez trouver la situation parfaite où tout s’aligne, le joueur va où il voudrait aller et vous récupérez la meilleure contrepartie. C’est compliqué, et en général ça ne fonctionne pas comme ça.” – Joe Cronin

JC a regretté de ne pas avoir réussi à rassurer Damian Lillard avec la récente construction de l’effectif, assurant que jamais une offre suffisamment intéressante n’est arrivée sur la table. Ben oui Joe, c’est ton boulot aussi de la faire la bonne offre. Anfernee Simons, un pick 7 il y a un an, un pick 3 il y a trois semaines, et même un petit Jusuf Nurkic pour compléter le package, tu ne vas pas nous faire croire qu’il n’y avait personne à aller chercher avec ça. Shaedon Sharpe l’année dernière et Scoot Henderson cette année étaient tous les deux de meilleures options que les possibles trades pour Joe. Forcément si les deux atteignent leur niveau plafond ça va être compliqué de matcher ça, mais c’est tout le principe d’un trade : prendre un risque.

‘La difficulté a toujours été de trouver les bons deals. […] À quoi ressemblait le pick 7 de Shaedon en comparaison avec ce qu’il y a sur le marché ? Réponse évidente, Shaedon est meilleur. La même chose est arrivée cette année, que donne le pick 3 en comparaison avec ce qui est disponible sur le marché ? On devait choisir à la Draft.” – Joe Cronin quant à la difficulté de monter un trade

Dans une magnifique maîtrise de la langue de bois, Cronin explique qu’il pense pouvoir être rapidement dans une situation de win-now avec cet effectif, comprenant toutefois pourquoi Dame DOLLA ne voit pas la même chose. Rassure-toi Damien, on est au moins deux à ne pas voir ici un effectif champion dans les deux ans.

“Et si, même en interne on se disait : ‘Eh bien, on va dans la bonne direction là, on peut y arriver vite’, s’il ne ressentait pas ça, c’était quand même un échec de ma part de ne pas trouver le bon deal.” – Joe Cronin

Alors évidemment, à regarder le roster, ce n’est pas le talent qui manque. Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, peut-être qu’on a trois franchise players en puissance, qui sait, mais quand l’un d’eux prendra le lead d’ici quelques saisons le problème sera exactement le même : ‘Qu’est-ce qu’on fait du p’tit jeune qui est arrivé entre temps dans l’effectif ?’

La méthode Joe Cronin a au moins un avantage, celui de ne pas mettre la franchise dans une sauce pas possible pour le futur. Mais c’est aussi ce qui a longtemps été le problème dans le Nord-Ouest des US, Portland est trop bon pour être nul, trop nul pour être bon. En contradiction avec les récents échecs de nombreuses superteams et des franchises qui hypothèquent leur avenir en balançant du tour de draft à tout va, Portland s’assure de pouvoir rebondir plutôt rapidement, en espérant une explosion du duo Henderson – Sharpe aux côtés d’Anfernee Simons. C’est vrai que les associations d’extérieurs ça a fait fureur ces dernières années chez les Blazers. Coucou Damian, coucou C.J.

Source : ESPN