Matisse Thybulle reste à Portland : les Blazers ont matché l’offre des Mavs !

Moins de 24h après avoir accepté une offre de 33 millions sur 3 ans de la part des Mavs, Matisse Thybulle ne s’envolera pas pour le Texas. Les Blazers ayant égalé l’offre, l’ailier prolonge ainsi l’aventure dans l’Oregon.

Portland tient à Matisse Thybulle et le fait savoir. Sous pression suite à l’accord entre le joueur et Dallas, la franchise de la rose a profité du statut de free agent restreint de l’Australien pour remporter la mise. En effet, les Blazers pouvaient matcher toutes les offres extérieures afin de retenir leur ailier mais ils n’avaient que 24h pour se décider. Adrian Wojnarowski d’ESPN a terminé le suspense en annonçant que Thybulle allait bien continuer chez les Blazers. À noter que la troisième année du contrat est une player option.

The Portland Trail Blazers are matching restricted free agent Matisse Thybulle’s three-year, $33 million offer sheet with the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Sheet was signed and received in Portland this morning. pic.twitter.com/5WEqjCO18w

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2023

Arrivé en cours de saison dernière, Matisse Thybulle avait plutôt bien réussi son intégration dans l’Oregon. Son profil défensif sera précieux pour Chauncey Billups, reste à voir si le bonhomme peut enfin franchir un vrai cap en attaque. Un secteur où il a toujours paru un peu tendre jusqu’ici.

Du côté de Dallas, on n’est pas passé loin d’un nouveau coup bien senti. Après Grant Williams hier, la franchise de Mark Cuban se cherche un renfort au poste 3, si possible un profil qui peut apporter un peu de dureté défensivement sur les extérieurs (ce qui n’est pas vraiment le point fort des stars en place). Il faudra donc trouver une nouvelle cible pour remplir ce rôle.

Source texte : ESPN