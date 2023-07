Après une journée très calme hier, fête nationale oblige, les insiders américains reprennent du service ce mercredi pour nous annoncer quelques signatures. Comme celle de l’agent libre restrictif Matisse Thybulle aux Mavericks. La balle est désormais dans le camp des Blazers.

Dallas ou Portland ? L’avenir de l’ancien joueur des Sixers va se jouer entre ces deux franchises.

Comme l’indique Chris Haynes de Bleacher Report, Matisse Thybulle prévoit de poursuivre sa carrière dans le Texas, lui qui est sur le point de signer une offre des Mavericks. Pour combien ? On ne sait pas, potentiellement la mid-level exception (à 12,4 millions de dollars l’année, pouvant aller jusqu’à 54 millions sur quatre ans) mais rien n’a été confirmé pour le moment. Ce qu’on sait par contre, c’est que l’équipe de Portland a 24 heures après ladite signature pour décider si oui ou non elle s’alignera sur cette offre afin de conserver les services du joueur.

Oh !! Matisse Thybulle qui signe à Dallas, les Blazers vont-ils matcher ? On attend le montant mais (1) normalement oui ils vont le garder sauf si (2) on se prend une Watford 2.0. https://t.co/aa8UjJUFJd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2023

Pour rappel, un agent libre dit restrictif – comme Matisse – n’a pas le dernier mot au moment de choisir sa future équipe, c’est la franchise possédant ses droits qui détient le choix final. On va donc surveiller de près ce que feront les Blazers, eux qui ont récupéré l’extérieur américano-australien lors la dernière trade deadline via un transfert à quatre avec Philadelphie, les Hornets et les Knicks.

Matisse Thybulle est réputé pour ses grosses qualités défensives, lui qui est capable de créer le chaos au sein des attaques adverses à travers sa capacité d’anticipation mais aussi sa défense sur l’homme. On parle d’un arrière/ailier calibre All-Defense avec deux nominations dans la deuxième meilleure équipe défensive de la saison (2021 et 2022 avec les Sixers). Ça tombe bien, les Mavericks ont typiquement besoin de ça, mais Portland aussi.

À moins que les Blazers décident de faire un ménage complet après la demande de transfert de Damian Lillard, on s’attend donc plus ou moins à ce qu’ils s’alignent sur l’offre de Dallas pour éviter de perdre Matisse sans contrepartie. Surtout après la belle progression offensive démontrée par Thybulle sous le maillot de Portland ces derniers mois. Dans l’Oregon, l’ancien de Philly a tourné à 7,4 points de moyenne à quasiment 39% de réussite à 3-points, ce qui est largement supérieur que lors de ses années Sixers (seulement 4 points par match à 33% de loin).

__________

Source texte : Bleacher Report