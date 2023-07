Trois semaines après la demande de transfert de Damian Lillard, les choses n’ont quasiment pas évolué dans ce dossier. La superstar des Blazers veut toujours rejoindre Miami et seulement Miami, tandis que Portland continue de prendre son temps pour évaluer le marché. Résultat, la saga n’avance pas, ce qui frustre de plus en plus le Heat.

Quand Damian Lillard a publiquement annoncé sa volonté de rejoindre Miami après sa demande de transfert, on pensait que la franchise floridienne était dans une position idéale pour récupérer Dame. Mais depuis, les Blazers sont très clairs sur leur intention d’obtenir la meilleure contrepartie possible, que ce soit à Miami ou ailleurs, et ça évidemment ça n’arrange pas les affaires de Pat Riley.

Pas convaincu par les assets du Heat dans un potentiel échange, les Blazers ne sont clairement pas pressés pour transférer leur franchise player, qui possède encore quatre années sur son contrat actuel. Et non seulement ils ne sont pas pressés, mais en plus ils aiment jouer au jeu du chat et de la souris si l’on en croit l’insider Chris Haynes de Bleacher Report.

“Bien évidemment, le Miami Heat est frustré par le fait que les choses avancent doucement. Portland leur dit, ‘Proposez-nous votre meilleur offre’. Miami voudrait savoir ce que souhaite Portland et Miami n’a pas cette réponse. Ils ont l’impression que les choses pourraient aller plus vite si Portland disait exactement ce qu’ils veulent. […] Jusqu’ici, il n’y a pas vraiment de communication.”

Comme l’indique Chris Haynes, proche de Lillard et donc plutôt bien placé pour nous informer sur ce dossier, le Heat doit réaliser d’autres mouvements en amont du transfert de Dame pour pouvoir offrir un package suffisant à Portland, ou alors contacter d’autres équipes pour monter un deal à trois ou quatre afin de pouvoir convaincre les Blazers. Mais le flou laissé par ces derniers rend la tâche plus difficile que prévu pour Miami.

Heat ‘Frustrated’ with Blazers’ Damian Lillard Trade Talks https://t.co/voua41QRgi

— SB Nation NBA 🏀 (@SBNationNBA) July 22, 2023

On est typiquement dans un jeu de négociations, où les Blazers veulent user de leur position pour essayer de récupérer le maximum d’assets possible. Selon les récents bruits de couloir, un package composé de trois ou quatre choix de premier tour de draft, avec des contrats à expiration et un ou plusieurs jeunes talents, pourrait faire l’affaire. Mais Portland n’a pas besoin – en plein milieu de l’été – de se précipiter pour réaliser ce transfert importantissime pour l’avenir de la franchise. D’après certaines sources en provenance de Miami, les Blazers envisageraient même d’attendre jusqu’au prochain camp d’entraînement, pour potentiellement essayer de convaincre Dame de rejouer à Portland…

Si la position prise par les Blazers depuis le début de ce dossier est compréhensible, la frustration du Heat l’est également. En effet, l’équipe floridienne se retrouve en quelque sorte bloquée au cours de cette Free Agency 2023. Miami a laissé passer des opportunités et a laissé filer des joueurs (notamment Gabe Vincent et Max Strus) afin de se garder l’opportunité de recruter Damian Lillard via un transfert. Si Pat Riley et ses sbires finissent par l’obtenir, cette attente interminable ne deviendra plus qu’un mauvais souvenir. Par contre, dans le cas contraire, le Heat pourrait revenir la saison prochaine en se retrouvant bien affaibli…

En pleine période de vacances d’été, et au vu des intentions actuelles de Portland, le transfert de Damian Lillard risque de prendre encore pas mal de temps avant de se matérialiser. Peut-être que la situation se débloquera aux alentours du mois de septembre ou d’octobre, au début des camps d’entraînement et quand la saison pointera le bout de son nez…

Source texte : Chris Haynes (Bleacher Report) via #thisleague UNCUT podcast