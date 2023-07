Depuis sa demande de transfert le week-end dernier, Damian Lillard continue d’afficher sa volonté de rejoindre le Miami Heat, la seule destination qu’il envisage pour la suite de sa carrière. Son agent, Aaron Goodwin, va même jusqu’à mettre en garde les autres franchises NBA intéressées par les services de son client : s’il termine ailleurs qu’à South Beach, il fera la gueule.

Que ce soit publiquement ou dans les discussions, le camp des Blazers reste campé sur ses positions. Pendant que Damian Lillard pousse pour un transfert au Miami Heat, le manager général de la franchise Joe Cronin continue de partager le même message à travers la NBA : les Blazers échangeront Dame pour la meilleure offre possible, sans se laisser influencer par les sentiments qui accompagnent forcément le départ de l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire de Portland.

Face à ça, l’agent de Lillard cherche logiquement à trouver des leviers dans les différentes négociations pour obtenir ce que veut son client. Voilà ce que nous dit l’insider Adrian Wojnarowski, qui vient de sortir un article sur ESPN nous emmenant dans les coulisses des discussions actuelles.

“Pendant que Cronin explore le marché, l’agent de Lillard, Aaron Goodwin, est en train de contacter les potentiels partenaires de transfert et leur conseille de ne pas monter un échange pour son client” indique Woj. “Goodwin fait savoir aux franchises en dehors de Miami qu’elles récupéreront un joueur mécontent.”

For ESPN+ on Damian Lillard, the Blazers and the pursuit of market value in the modern NBA superstar trade https://t.co/4H8zUeK2Tm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2023

Cela commence à ressembler à un vrai bras de fer dis donc.

Ce genre de manœuvre de la part d’un agent n’est pas quelque chose d’inhabituelle dans ce type de situation, surtout quand on parle d’un agent qui représente une superstar du niveau de Damian Lillard. Et on a vu lors de la dernière décennie que les joueurs de son calibre possèdent suffisamment de pouvoir pour obtenir plus ou moins ce qu’ils veulent, peu importe leur situation contractuelle. La vraie question, c’est de savoir si les franchises intéressées par Dame – autres que Miami – vont se coucher face à cette “menace” de Mr. Goodwin.

Toujours selon Adrian Wojnarowski, cela n’empêchera pas certains dirigeants de tenter leur chance pour obtenir une superstar comme Lillard. Probablement que des franchises sont refroidies par cette volonté inflexible de Damian de rejoindre Miami, mais ce n’est pas pour autant que le Heat possède une autoroute pour s’attacher les services de Dame. Bien au contraire. Et l’une des raisons à ça, c’est le contrat actuel de la star.

Pour rappel, Damian Lillard a signé une extension avec les Blazers il y a un an. Il est ainsi sous contrat jusqu’en 2026-27 (pour quatre saisons donc) avec une player option à 63,2 millions de dollars sur cette dernière saison. Donc même si Dame fait la gueule, il ne pourra pas changer d’équipe avant 2026 au plus tôt. Et on voit mal un compétiteur comme lui bafouer les meilleures années qui lui restent pendant trois saisons juste parce qu’il n’évolue pas dans l’équipe qu’il voulait.

Damian Lillard’s agent is calling potentially interested teams telling them he only wants to play for the Heat, per @wojespn (https://t.co/b83evRc40X).

Lillard would seemingly not cooperate if he doesn’t end up in Miami.

This could get ugly between Lillard and Portland as this… pic.twitter.com/3mFBwsaZIM

— Evan Sidery (@esidery) July 6, 2023

Au final, il est bien possible que ce dossier s’éternise, potentiellement jusqu’à la rentrée de septembre voire plus. Si le Heat reste probablement favori pour récupérer Damian Lillard à l’heure qu’il est, Miami a sans doute besoin d’une troisième équipe, prête à prendre Tyler Herro en échange par exemple d’un premier tour de draft prenant la direction des Blazers, pour conclure le deal. Mais pendant que Pat Riley tente de mettre en place ce plan à trois, on ne peut pas exclure un scénario dans lequel une autre franchise grille la politesse à Patoche.

Ne cherchez plus, la meilleure saga de l’été, elle est là.

_________

Source texte : ESPN