Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, l’avait annoncé en 2022. La nouvelle est désormais confirmée par Nike, l’équipementier du Black Mamba. La ligne de chaussures Kobe, qui avait équipé moult générations de joueurs et accouché de modèles parfois iconiques, va renaître cet été.

La marque à la virgule honorait jusqu’ici la mémoire de Kobe Bryant le 24 août, le 24/08, date correspondant à ses deux numéros portés en carrière chez les Lakers. Des sorties très sporadiques, limitées par une relation compliquée entre Vanessa Bryant et l’entreprise de sport. L’accord a finalement été trouvé l’an dernier, avec une commercialisation des produits Kobe mais aussi d’une ligne Gigi et l’obligation pour Nike de verser les bénéfices de la vente de produits Gigi à la fondation Bryant. L’annonce de ce retour sur le marché est survenue aujourd’hui, à l’occasion d’une conférence de la marque de Beaverton.

“Avec ce nouveau partenariat, les fans pourront prochainement accéder aux produits Kobe et Gigi pendant plusieurs années. Nike donnera 100% des recettes générées par les chaussures Gianna à notre Fondation Mamba et Mambacita Sports.” – Vanessa Bryant

Pour les fans, cette annonce devrait ravir énormément de monde. Depuis l’arrêt de la vente, les modèles sont devenus très rares… et forcément très chers. Certains coloris atteignent facilement la barre des 1000 euros sur les sites de revente spécialisés, et s’arrachent pourtant. La mise en circulation massive de nouvelles paires directement depuis le site de Nike va permettre à un plus grand nombre de mettre la main sur les modèles de la ligne. Aucune date précise n’est donnée, mais cela arrivera sans doute à partir du 24 août. Parfait pour coïncider avec la reprise de la saison !

Source : USA Today