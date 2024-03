Début février, les Lakers avaient dévoilé une statue en l’honneur de Kobe Bryant devant la Crypto.com Arena. Une consécration pour la légende de la franchise, disparue en janvier 2020. Mais aussi inattendu que cela puisse être, l’œuvre a déjà besoin d’être retouchée.

You had one job, comme on peut dire du côté des États-Unis. And job is not finished.

Ou plutôt, le taff n’a pas été fait correctement sur la base de la statue de l’ex numéro 8 des Lakers. Comme beaucoup de tweets l’ont pointé du doigt ces derniers jours, à l’image de celui d’un journaliste allemand ci-dessous, des mots mal orthographiés se sont glissés dans l’œuvre.

Hm … Kobes Statue mit drei Fehlern? CalderSon, VoM Wafer, DeciCion? What? 😨 pic.twitter.com/5ea6zWuXJ7

La statue illustre le match à 81 points de Kobe Bryant face aux Raptors en janvier 2006, et profite de l’occasion pour rappeler la mythique box-score sur le flanc du socle. Et c’est justement cette box-score qui n’a pas été suffisamment relue avant la présentation officielle de la statue.

Les typos en question (attention les yeux) :

Jose Calderson au lieu de Jose Calderon ;

au lieu de Jose Calderon ; Vom Wafer au lieu de Von Wafer ;

Wafer au lieu de Von Wafer ; Coach’s decicion au lieu de coach’s decision, à la fois côté Lakers mais aussi côté Raptors, deux petites fautes pour le prix d’une.

La franchise des Lakers a reconnu les erreurs et a annoncé que des corrections seront apportées le plus vite possible. On rappelle que deux autres statues de Kobe sont prévues à l’avenir, l’une avec le numéro 24, ainsi qu’une autre avec sa fille Gianna, elle aussi disparue dans l’accident d’hélicoptère.

