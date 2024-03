Sept matchs à suivre ce soir, et ce mardi c’est spaghettis Wemby ! Victor Wembanyama est en back-to-back à la maison face aux Rockets privés d’Alperen Sengun. Avant ça, on aura droit à un chouette Thunder – Pacers puis on finira en beauté avec le choc Clippers – Wolves sur les hauteurs de l’Ouest. Demandez le programme, c’est par ici !

Le programme de la nuit :

0h30 : Knicks – Sixers

1h : Thunder – Pacers

1h : Grizzlies – Wizards

1h30 : Spurs – Rockets

2h : Jazz – Celtics

3h : Kings – Bucks

3h : Clippers – Wolves

Le match à ne pas rater : Clippers – Wolves (et Thunder – Pacers)

Gros pari de miser sur du spectacle pour cette nuit à 3h car Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Ewards et Rudy Gobert sont tous incertains. Russell Westbrook, lui, est toujours out. Néanmoins, on est sur deux équipes qui se sont assises sur le trône de l’Ouest cette saison et qui sont sur une dynamique mégabof. Cinq défaites sur les dix derniers matchs pour les deux formations, les Wolves viennent carrément de perdre deux matchs de suite et Karl-Anthony Towns est blessé. Pendant ce temps, Nuggets et Thunder prennent de l’avance en tête de l’Ouest grâce à leurs excellentes dynamiques. Voiliers et Loups ont donc grand intérêt à gagner dès ce soir pour ne pas se faire trop distancer et s’assurer une place sur le podium.

Dans le doute, on va aussi mentionner le sympatoche Thunder – Pacers de 1h, qui n’a aucun absent notable à part peut-être Jalen Williams (cheville). Tyrese Haliburton et Pascal Siakam sont en pleine conquête d’un spot de Playoffs et comptent bien profiter de l’absence prolongée de Joel Embiid pour chiper la place des Sixers à la sixième position de l’Est. De l’autre côté, le Thunder est premier de l’Ouest et la jeune bande de Mark Daigneault est toujours plaisante à voir jouer autour du candidat au MVP Shai Gilgeous-Alexander. Équipe prometteuse contre équipe qui a surpassé les attentes, le spectacle devrait être au rendez-vous.

Mais aussi…

Round 2 pour le Knicks – Sixers après un premier match remporté… 79-73 par Philly sans Joel Embiid et Tyrese Maxey. Julius Randle toujours out côté Knicks, mais OG Anunoby devrait bien faire son retour. Maxey jouera également côté Sixers.

Grizzlies – Wizards : il y a littéralement plus d’inscrits sur la liste des blessés des Grizzlies que de joueurs dans une équipe de football mais les Wizards vont quand même réussir à perdre.

Spurs – Rockets, un match qu’on éviterait sûrement sans la présence d’un certain Victor.

Jazz – Celtics, imaginez ce que ça donnerait si Mike Tyson en venait aux mains avec J.J. Barea.

Kings – Bucks, Khris Middleton toujours absent mais Giannis devrait être présent côté Milwaukee, on souhaite bon courage aux Kings.

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum va encore subir le choc psychologique de passer de Joel Embiid à Mo Bamba en pivot titulaire.

Olivier Sarr pourrait jouer avec le Thunder ce soir mais il pourrait aussi rester en survêt’ toute la soirée.

Bilal Coulibaly est encore prévu dans le cinq majeur des Wizards ce soir, après deux matchs à plus de dix points.

Victor Wembanyama pourrait bien désosser les Rockets pour se venger de la dernière fois.

Rudy Gobert aura envie d’assommer Ivica Zubac à coups de crêpes s’il n’est pas out ce soir.

Et en G League ?