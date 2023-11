On repart pour une nouvelle semaine en NBA avec une nuit bien sympathique : 8 matchs au menu, du Victor Wembanyama, et quelques affiches prometteuses. Par ici le programme !

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Celtics

1h : Pistons – Nuggets

1h : Wizards – Bucks

2h : Bulls – Heat

2h : Wolves – Knicks

2h : Pelicans – Kings

2h : Spurs – Clippers

4h : Warriors – Rockets

Le match à ne pas rater : Wolves – Knicks (et Victor Wembanyama)

Si vous aimez les défenses, c’est à Minnesota qu’il faudra être cette nuit. L’équipe actuelle de Tom Thibodeau (les Knicks) face à l’ancienne équipe de Tom Thibodeau (les Wolves) s’affrontent dans un duel opposant deux des cinq meilleures défenses de la Ligue. Et surtout deux équipes sur une grosse dynamique : 3 victoires de suite pour New York, 8 en 9 matchs pour le leader de l’Ouest (aucune vanne), bref ça devrait nous offrir un match bien intense comme on les aime.

Dans le même temps, Victor Wembanyama et ses Spurs tenteront de mettre fin à une terrible série de huit défaites consécutives. Leur adversaire du soir : les Clippers. Ces derniers ont enfin remporté un match avec James Harden (vendredi soir contre Houston) et voudront enchaîner contre l’une des équipes les plus faibles en NBA. La dernière fois que Wemby a croisé la route des Clips ? C’était en tout début de saison avec une défaite de 40 pions au bout…

Les Français de la nuit

N’ayant pas joué les deux derniers matchs, Moussa Diabaté aimerait bien être sur le terrain avec Wemby cette nuit.

Sidy Cissoko aussi, lui qui vient de se faire rappeler de G League.

Théo Maledon croise la route de la meilleure équipe du moment.

Blessé à l’épaule, Killian Hayes ne devrait pas jouer contre Denver. Malcolm Cazalon, lui, s’éclate en G League.

Rudy Gobert vs Evan Fournier, si Evan Fournier joue…

Bilal Coulibaly face à Giannis et Cie, sacré challenge !

Et en G League ?