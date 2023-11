La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

L’infirmerie pourrait se vider prochainement chez les Blazers, avec les retours attendus de Scoot Henderson (cheville) et Malcolm Brogdon (ischios).

Scoot Henderson pourrait faire son retour cette semaine, à en croire les derniers propos de Chauncey Billups. https://t.co/Bl1azMQdB8

Touché au pied, Gary Payton II ne jouera pas ce soir contre Houston, et pourrait rater d’autres matchs par la suite. (Source : The Athletic)

Donovan Mitchell a raté les deux derniers matchs de Cleveland à cause d’un bobo à l’ischio. On n’aime pas trop ça… (Source : NBA)

Coup dur pour le Frenchie du Real Madrid Guerschon Yabusele : il souffre d’une rupture partielle des ligaments croisés du genou gauche. Des précisions sont attendues concernant la marche à suivre. En cas d’opération, la participation de Yabu aux Jeux Olympiques pourrait être compromise… (Source : EuroHoops)

Alors que les rumeurs de transfert concernant Zach LaVine se multiplient, une polémique a frappé Chicago ce week-end. Après la victoire des Bulls face au Heat, LaVine a donné l’impression d’ignorer un membre du staff qui tentait de le retenir pour une interview. Cela aurait agacé le coach Billy Donovan et le front office des Bulls. L’arrière assure que ce n’est qu’un “malentendu” et qu’il n’était “pas énervé du tout”…

Billy Donovan was ‘downright tricked’ by Zach LaVine’s behavior after last night’s game, per @JCowleyHoops

“Sources indicated that the front office was made aware of the situation immediately and was less than thrilled with LaVine’s actions.”

pic.twitter.com/aG1AKPNUQq

