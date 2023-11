Bronny James (USC) continue de se rapprocher d’un retour

Alors que la saison NCAA a repris depuis peu, Bronny James n’est pas encore autorisé à retrouver les parquets avec USC. Néanmoins, le fils de LeBron a franchi une nouvelle étape hier en vue d’un retour au jeu.

Les Trojans d’USC ont affronté les Brown Bears la nuit dernière dans un match qu’ils ont logiquement remporté 81-70. Mais l’essentiel était ailleurs : avant la rencontre, Bronny James s’est échauffé avec ses jeunes coéquipiers.

C’est la première fois depuis son arrêt cardiaque cet été que le fiston de LeBron évolue avec ses copains avant un match, lui qui était jusqu’ici limité à du travail individuel. “Il y est presque” a notamment déclaré le papa ce dimanche, heureux de voir les progrès de son fils.

Bronny James out warming up pregame for USC hoops before tonight’s game against Brown. Kobe Johnson and Boogie Ellis, who both missed last game v. UCI, are also warming up. pic.twitter.com/i8s2IEuT4m

— Luca Evans (@bylucaevans) November 20, 2023

Un nouveau pas en avant donc pour Bronny. Mais pas le plus important.

L’étape la plus importante, ce sont les tests que passera Bronny James fin novembre pour déterminer s’il peut réellement retrouver les terrains pour les entraînements et les matchs.

En attendant, il poursuit sa rééducation, et n’oublie pas d’encourager son papa qui continue de réaliser des dingueries à bientôt 39 ans.

Bronny James after LeBron's triple to extend the Lakers lead 😅🔥pic.twitter.com/jxKv8MP7eL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 20, 2023

Source texte : ESPN