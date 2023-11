Surclassés par les Raptors hier, les Pistons ont enchaîné une onzième défaite consécutive et possèdent le pire bilan de toute la NBA à l’heure de ces lignes. Le jeune leader Cade Cunningham n’y est pas allé par quatre chemins au moment de qualifier le niveau actuel de son équipe…

Vous vous rappelez de la victoire des Pistons face aux Bulls le 28 octobre dernier, quand on était hypés par le trio Cunningham – Jalen Duren – Ausar Thompson et que Detroit était fun à voir jouer ?

Eh bah depuis, les Pistons n’ont pas gagné le moindre match.

Onze défaites de suite, deux victoires en quatorze matchs, pire bilan NBA, 26e à l’efficacité offensive et 24e en défense. Des chiffres qui font mal à la tête et qui empêchent de voir quoi que ce soit de positif en ce moment.

“On doit se montrer réalistes par rapport à cette situation” a déclaré Cade Cunningham via The Athletic. “C’est difficile de dire, ‘On est bons, on est bons’, vous comprenez ? Parce qu’on est mauvais. Et il faut régler ça. Pas seulement avec les mots mais sur le parquet, dans les huddles.”

The Pistons' 11th-straight loss came with a 29-point deficit.

And they were fortunate to walk away from Scotiabank Arena on Sunday night with that margin of defeat.

Detroit is down badly. There’s no sugarcoating it, writes @JLEdwardsIII.https://t.co/AXLmdX5o5c pic.twitter.com/pFWlxhM5He

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 20, 2023

Avec l’arrivée du coach Monty Williams, on espérait que les Pistons allaient enfin franchir un vrai cap dans leur projet de reconstruction. Cela semblait en prendre le chemin en tout début de saison, où Detroit avait remporté deux des trois premiers matchs en proposant un jeu rapide à travers l’insouciance de sa jeunesse. Mais cette jeunesse apprend aujourd’hui les exigences du haut niveau.

“Je pense qu’il y a quelques-uns de nos gars qui découvrent à quel point cette ligue est difficile. Quand c’est le cas, la seule chose que vous pouvez contrôler est votre niveau d’intensité et d’effort. Je n’ai rien vu de ça ce soir.” – Monty Williams, après la grosse défaite à Toronto dimanche (via ESPN)

L’absence de plusieurs vétérans (Bojan Bogdanovic, Monte Morris, Joe Harris), la blessure de Jalen Duren (depuis le 10 novembre) et un calendrier pas évident sont autant de raisons qui expliquent les très mauvais résultats actuels de Detroit, mais le visage apathique montré hier face aux Raptors est encore plus inquiétant que la défaite en elle-même.

C’est une chose de perdre des matchs serrés, ce qui est prévisible pour une équipe jeune et en manque d’expérience, c’en est une autre de perdre sans même se donner la moindre chance de gagner. Les Pistons en sont là aujourd’hui, et il va vite falloir se bouger.

Prochain rendez-vous ? Ce lundi contre Denver. Bon courage hein.

__________

Source texte : The Athletic, ESPN