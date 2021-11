Les Pistons ont remporté quatre matchs sur neuf avec Cade Cunningham : est-ce qu’on assiste déjà à un petit effet Cade à Detroit ?

Il avait commencé la saison à l’infirmerie, et ses premières sorties furent assez brutales pour lui. Mais Cade Cunningham commence à monter en puissance et ce sont les Pistons qui en profitent. Le bilan de Detroit avec le numéro un de la Draft sur le terrain ? Quatre victoires pour cinq défaites. Pas la folie, mais quand on sait que les Pistons n’ont pas gagné un seul match sans lui…

0-5 quand il joue pas, 4-5 quand il joue, il y a comme une petite différence vous ne trouvez pas ? Alors bien sûr, attention aux raccourcis et aux conclusions hâtives, c’est toujours dangereux en début de saison. On peut souligner le fait que les cinq défaites sans Cade Cunningham, c’était contre Chicago par deux fois, Atlanta, Philadelphie et Brooklyn. Du lourd. Et les quatre victoires avec Cade sur le parquet, elles ont été décrochées contre Orlando, Houston, Toronto et Indiana, autrement dit pas vraiment des foudres de guerre. Donc oui, il faut prendre ces premiers bilans avec une bonne dose de précaution, surtout qu’on peut souligner d’autres raisons pour expliquer les récents succès de Detroit, comme les perfs de Jerami Grant par exemple. Par contre, ce qui est indiscutable, c’est l’impact positif de Cunningham depuis qu’il a rejoint le groupe. Pour rappel, le phénomène sorti de la fac d’Oklahoma State a vu sa prépa être largement perturbée par un gros bobo à la cheville. Quasiment pas de camp d’entraînement, pas de matchs de présaison pour se chauffer, et un début de régulière également passé à l’infirmerie, clairement c’est loin d’être idéal pour bien intégrer la plus grande ligue de basket au monde. Et sans grande surprise, il a galéré pour ses grands débuts, premier choix de Draft ou pas. Tellement galéré que certains s’inquiétaient par rapport aux performances du jeunot, pendant que des illuminés commençaient déjà à prononcer le mot « bust ». Aujourd’hui ?

Ça va du coup y’a encore des gens inquiets pour Cade Cunningham lol ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

Eh bah aujourd’hui, disons que ça va bien mieux. Sur les sept derniers matchs des Pistons, Cade Cunningham c’est 16,4 points, 6,1 rebonds, 4,3 passes et 1,4 interception, avec trois victoires au bout pour Detroit. Dans le lot, il y a eu notamment une perf’ en 25-8-8 face aux Kings, son match le plus accompli de la saison jusqu’ici. On appelle ça une petite montée en puissance, qui a même tapé dans l’œil d’un certain Kevin Durant. Les pourcentages au tir (38,9% sur la période, 32,7% du parking) restent faiblards mais ça n’a rien d’anormal pour un arrière rookie qui évolue au sein de l’une des attaques les moins redoutables de la NBA. Et puis ce qu’on retient avant tout, ce n’est pas forcément les chiffres mais la bonne influence que possède Cunningham sur l’ensemble du groupe aujourd’hui. Ce qui était marquant lors de la Summer League, bien avant la production statistique ou le talent pur, c’est le leadership et la maturité du bonhomme. Il a la tête sur les épaules, il sait à la fois écouter et conseiller, il reste cool, calm and collected à tout moment. Même quand Jalen Green lui envoie des mots doux après un gros tomar, même quand il faut sécuriser la victoire en fin de match sur le parquet des Raptors de Scottie Barnes. Une présence qui fait beaucoup de bien à une équipe de Detroit jeune et clairement limitée aujourd’hui.

« Sa polyvalence, son leadership, la connectabilité, c’est vraiment ce qui le sépare des autres. Regardez notre équipe, il parvient à lier tout le monde sur comme en dehors du terrain. » – Troy Weaver, manager général des Pistons (via NBA.com)

.@CadeCunningham_’s on-court skills match well with his amazing leadership for the @DetroitPistons at the 2021 NBA Summer League. 🗣 #RepublikaNgNBA pic.twitter.com/Y9DVTASkWc — NBA Philippines (@NBA_Philippines) September 21, 2021

Impacter positivement les résultats de son équipe quand on est rookie, c’est chaud. Et ce n’est pas Jalen Green qui dira le contraire. Mais Cade semble faire partie de ceux qui sont capables de tirer un groupe vers le haut, et on commence déjà à voir quelques signes qui confirment cela. On ne va pas parler de l’utilisation de Cade par son coach Dwane Casey ici mais ce dernier a la chance de pouvoir s’appuyer sur un gamin de 20 piges qui possède les priorités dans le bon ordre. Une seule chose compte pour Cade : gagner. Alors il fait ce qu’il faut dans les différents secteurs du jeu pour aider les Pistons à remporter des matchs, peu importe ses stats au final.

« Une fois qu’il gagnera en expérience, vous verrez plus de régularité sur quatre quart-temps. Mais avec l’ADN qu’il a, aucun moment ne l’effraie. Au contraire, il se surpasse dans ce genre de moments. » – Dwane Casey, après la perf’ clutch de Cade contre les Raptors il y a cinq jours

Sa blessure derrière lui, Cade Cunningham monte doucement en puissance. Il continuera logiquement à avoir des hauts et des bas au cours de sa saison rookie, car c’est ce qui arrive quand on est un joueur de première année en NBA, mais on sait que Cade est plutôt du genre à bien gérer ce genre de challenges. Pas pour rien qu’il a été drafté numéro un quand même.