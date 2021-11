Kevin Durant kiffe les qualités de Cade Cunningham : « J’adore son jeu, il sera très difficile à défendre pendant longtemps »

Pas mal en galère pour ses débuts en NBA, le numéro un de la dernière Draft Cade Cunningham monte cependant en puissance. Hier face aux Nets, la nouvelle pépite des Pistons ne s’est pas dégonflée contre James Harden et Kevin Durant, à tel point que ce dernier a lâché de beaux compliments au jeunot après la rencontre.

Nous sommes dans le premier quart-temps, il reste environ quatre minutes à jouer, et Cade Cunningham a le ballon en main en transition. Face à lui, un géant de 2m10 nommé Kevin Durant. De nombreux rookies auraient sans doute fait machine arrière, mais pas Cade. Après avoir pris James Harden en un-contre-un une minute plus tôt, Cunningham a pénétré face à KD pour finir avec un lay-up, bien aidé il est vrai par une petite poussette du bras. C’est donc comme ça que Durant a découvert la nouvelle pépite de Detroit, auteur de 17 points au total avec quelques gros shoots bien clutch en prime dans la défaite des Pistons 96-90 contre Brooklyn. Enfin « découvert », façon de parler hein parce que Kevin connaissait déjà le phénomène bien avant de le rencontrer sur un parquet NBA pour la première fois. Quand Cade n’était encore qu’au lycée, Durant lui donnait déjà des conseils pour rester sur le droit chemin et maximiser son immense potentiel. KD a ensuite suivi l’ascension de Cunningham en NCAA et ils sont restés en contact depuis. De plus, les deux connaissent bien le Texas puisque Cade est né à Arlington juste à côté de Dallas tandis que KD est passé par l’université d’UT à Austin. De quoi les rapprocher encore un peu, même si le nouveau Piston a défendu les couleurs d’Oklahoma State, un rival des Texas Longhorns.

« J’adore le jeu de Cade. Il sera très difficile à défendre pendant très longtemps. […] Il a dû affronter certaines blessures au début mais il s’est montré agressif ce soir, il a marqué quelques gros shoots pour eux. Je suis heureux pour lui, j’ai hâte de suivre sa carrière. » – Kevin Durant, via SNYNets

Touché à la cheville il y a quelques semaines, Cade Cunningham a vu sa préparation être fortement perturbée. Pas de camp d’entraînement avec les Pistons, pas de match de présaison, puis un début de régulière également passé à l’infirmerie, forcément c’est pas l’idéal quand on débarque en NBA. Et rapidement, Cunningham a galéré lors de ses premières sorties avec Detroit en saison régulière. 2 points à 1/8 au tir pour commencer, 6 points à 2/14 ensuite, bienvenue en NBA jeune homme. Mais face aux Sixers jeudi (18 points, 10 rebonds, 4 passes) et aux Nets hier soir (17 points, 4 rebonds), Cade a montré qu’il était en train de redresser la barre et qu’avec un peu de patience et surtout plus de rythme, il pouvait répondre aux grandes attentes qui l’entourent aujourd’hui. En tout cas, Kevin Durant croit clairement en lui. Et quand un puriste comme KD souligne comme ça vos qualités, c’est que vous avez le potentiel pour aller loin, très loin.

Plus on avance, plus Cade Cunningham semble à l’aise sous son nouveau maillot des Pistons. Il y a évidemment encore beaucoup de déchets (6/17 contre les Nets et six turnovers) et va falloir se montrer un minimum patient, mais le talent et les qualités du bonhomme sont indéniables.

