Communiqué : TrashTalk Fantasy League

Chers amoureux de la TrashTalk Fantasy League,

Conscients des problèmes rencontrés depuis le début de cette saison, nous nous devons de vous apporter un éclaircissement sur la situation du jeu.

Six saisons TTFL sont désormais derrière nous, rythmées par des best picks, des carottes, des rivalités et des milliers d’échanges entre passionnés. Ce jeu, grâce à vous, a dépassé toutes les attentes en termes de fun et de bons moments. Petit à petit, deck après deck, la TrashTalk Fantasy League s’est installée dans le paysage de milliers d’habitués de NBA en France, ajoutant une flèche divertissante à notre quotidien.

Pour tout cela, pour votre enthousiasme, vos nombreuses suggestions d’améliorations et votre passion, nous vous remercions.

Si jusqu’à présent nous n’avions pas rencontré de soucis techniques majeurs, des petites améliorations à réaliser ici et là certes, nous avons bien conscience que cette septième saison apporte son lot de nouveautés et donc de frustration. Soyez-en sûr, nos attentes sont à la hauteur des vôtres, donc notre envie de faire de la TTFL le plus beau et stable des jeux motive notre quotidien.

Ainsi, après un premier souci rencontré il y a 15 jours, nous avons constaté que victime de son succès, la TTFL nécessitait de nouveaux ajustements techniques, plus complexes et plus longs à mettre en place. Nous avions réussi à corriger le tir avant de réaliser une maintenance – prévue fin novembre – en passant par un mode « dégradé » sans impact pour vous. Malheureusement, ce vendredi de nouveaux soucis sont apparus. Pour être précis : l’enregistrement d’un pick peut exceptionnellement ne pas fonctionner, malgré le message de confirmation. Dans ce cas, le joueur n’apparait pas dans le deck. C’est sa présence dans le deck de votre semaine qui vous permet de bien vous assurer de sa prise en compte. Mais nous le savons, ce n’est pas la solution la plus pratique car cela demande plus d’attention de votre part et nous en sommes désolés. À partir du moment où un joueur est présent dans un deck à une date donnée, il peut être remplacé par un autre joueur – seulement par l’intervention de l’utilisateur, l’équipe technique n’a pas la main dessus – mais en aucun cas il ne peut disparaitre. De nombreuses sécurités sont présentes pour éviter cela, et elles ont été vérifiées.

Pour en revenir aux problèmes rencontrés ce vendredi soir, s’ils restent marginaux – moins de 1% des utilisateurs touchés – nous les prenons très au sérieux et œuvrons pour y remédier car chaque joueur de la TrashTalk Fantasy League mérite notre pleine attention. Concrètement, cela signifie que dans l’urgence, l’équipe technique a mis en place un « pansement » à la TTFL pour corriger le problème. Cette équipe restera sur le pont pour intervenir au moindre souci, en surveillant l’activité du jeu. Deuxièmement, de façon plus pérenne, la maintenance a été avancée. Nous espérons la réaliser en fin de semaine prochaine et nous vous tiendrons informés, comme nous l’avons fait depuis six ans concernant la TrashTalk Fantasy League.

Notre conseil : double-checkez vos picks dans vos decks.

Notre mission jusque là : identifier une solution pour que ce problème ne revienne plus.

En attendant, si vous rencontrez un souci technique, merci de nous contacter directement via ttfl@trashtalk.co plutôt que les réseaux sociaux.

Nous en profitons pour remercier une fois de plus le TTFLab pour son aide précieuse et son travail titanesque. Travail pour lequel ils seront ravis de recevoir vos nombreux messages d’encouragement et de passionnés, sachant que – pour rappel – ils n’ont pas la main sur la technique. Ils ont la main sur les informations quotidiennes, et on peut vous garantir que c’est le meilleur générateur d’infos TTFL qui existe. Donc un souci = un mail détaillé à l’adresse mail ci-dessus avec des captures d’écran si possible, et l’équipe technique prendra le relai. En plus de soulager le Lab, le traitement sera plus rapide sans intermédiaire.

Merci à vous pour votre patience et votre compréhension. Nous serions tentés de dire que la TTFL n’est qu’un jeu, mais la vitalité et l’amour de sa communauté nous confirme qu’elle est plus que cela. Nous le savons, donc nous savons déjà quoi faire de nos prochains jours avec du café !

L’équipe de TrashTalk