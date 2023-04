C’est une pause bien méritée qui nous est proposée jusqu’au début des Playoffs. En NBA comme en TrashTalk Fantasy League, la compétition a été impitoyable et la saison régulière a marqué les organismes. Les neuronnes ont fondu, en tentant de prédire l’avenir et en usant de stratégies toutes plus foireuses les unes que les autres pour slalomer entre les carottes tant bien que mal. Mais au bout du compte, après 164 picks et de sacrés coups de nez fin depuis le mois d’octobre, il est l’heure de saluer les grands vainqueurs de cette huitième saison de l’histoire de la TTFL.

_____

Les brackets des Playoffs attendent juste les vainqueurs du Play-in Tournament pour être complétés, les decks sont de nouveau prêts à être rempli et ça sent déjà bon la poudre aux quatre coins de la TTFL. Mais avant d’embrayer pour de bon dans cette guerre des Playoffs à partir de ce samedi 15 avril, il convient de s’arrêter quelques secondes pour prendre le temps de féliciter les champions qui ont assuré pendant la saison régulière !

# SAISON RÉGULIÈRE 2022-23

Vainqueur du classement individuel : Baptnal

Le franchise player des StarSeeker a réalisé une saison pleine avec – tenez vous bien – plus de 44 points de moyenne envoyés tous les soirs ! Le maître mot du champion ? Ré-gu-la-ri-té ! Il faut une hygiène de vie parfaite, un réveil fonctionnel et une sacrée constance dans l’effort pour éviter toutes les carottes qui jonchent le chemin des joueurs de TrashTalk Fantasy League au quotidien. Baptnal n’a mangé aucun légume orange de toute la saison. Les bulles ? Connaît pas. Son pire score fut un “petit” 15 signé Paul George, une soirée de novembre. À part ça, c’est quasiment un sans faute avec un score record de 105 en cours de route grâce à Damian Lillard le 26 février contre Houston. Les Suns, bien utilisés avec la répartition Devin Booker, Deandre Ayton, Chris Paul, puis Kevin Durant après la trade deadline, ont été l’arme fatale de Baptnal, qui a su résister aux coups de pression de Fla7h et de son coéquipier jujucsp87, qui pouvaient encore rêver du Top 1 jusque la dernière semaine.

Toute l’équipe de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc Baptnal pour son incroyable parcours, lui qui repartira avec 100€ de freebets offerts chez ParionsSport + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’ ! Les membres du Top 10 du classement de la saison régulière seront tous récompensés, allant de 10 à 50€ de freebets en fonction de leur place au classement (infos en détail ici).

Le Top 10 individuel de la saison régulière 2022-23 en TTFL

Baptnal Fla7h jujucsp87 harden02 JacobDelafon AirBair Baller2129 rhnyrtye DWK37 YasinLA

Vainqueurs du classement par équipe : Les Ducs

Après un back-to-back de Jumpallin en 2020 et 2021, puis la prise de pouvoir du All-InCrew en 2022, ce sont Les Ducs qui ont imposé leur loi sur le classement par équipe. Il semblerait que la stratégie du all-in ait encore de beaux jours devant elle dans notre chère TTFL puisque c’est le choix qu’ont fait les champions de la saison régulière 2023. On notera tout de même que c’est la seule équipe du Top 10 à avoir fait ce choix et il faut remonter jusqu’à la place 17 pour trouver le signe d’une autre team adepte du all-in.

Véritable rouleau compresseur, Les Ducs ont dominé comme les Bucks grâce à un parcours évidemment marqué par un historique x10 sur Damian Lillard avec 1050 points à la clé qui leur a permis de lancer idéalement le sprint final. Aussi champions du mois de mars, nos voisins Belges ont pourtant connu des soirées moins joyeuses à cause de Lauri Markkanen ou Anfernee Simons par exemple. Pas de panique pour autant, l’équipe spécialisée dans le all-in a su rester solidaire et garder une belle homogénéité dans ses choix pour survivre à ce marathon infernal avec une moyenne impressionnante de 7021,3 points par joueur (équivalent d’une 54 place au classement individuel). Toutes les équipes de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc Les Ducs pour leur score d’exception, ils repartiront avec un t-shirt spécial TTFL Champs pour chaque membre du roster.

Le Top 10 par équipe de la saison régulière 2022-23 en TTFL

Les Ducs StarSeeker Lesguez FatBalls MeuteEAST RocketsFr Ch’titeNBA DKcito59 DNP MeuteWorld

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique.