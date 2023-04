Austin Reaves veut prolonger aux Lakers et y rester toute sa carrière

Révélation de la saison chez les Lakers, Austin Reaves se plaît dans la Cité des Anges et il espère que la franchise et lui-même trouveront un accord pour une prolongation en fin de saison.

Véritable chouchou des fans Angelinos, Austin Reaves attire bien des projecteurs cette saison à L.A., dans l’ombre du duo LeBron James – Anthony Davis. On balance quelques chiffres : 13 points de moyenne, 52% au tir dont 39% de loin, un rôle de facteur X chaque soir pour les Purple and Gold. Bref, Austin Reaves kiffe sa seconde saison en pro et il pourra bientôt savourer aussi le montant de son compte en banque.

Agent libre restreint à la prochaine Free Agency, le joueur peut se mettre bien si plusieurs équipes font monter les enchères. Selon certaines estimations, le garçon pourrait signer un deal de 50 millions sur 4 ans. Mais ce précieux contrat, le signera-t-il avec les Lakers ou une autre équipe ? Invité aujourd’hui de Shams Charania, Reaves s’est ouvert sur la Free Agency à venir, avec un message très clair sur son avenir.

Los Angeles Lakers guard Austin Reaves sits down with @Stadium: “I want to be a Laker, so hopefully we can get this done and I can stay there for hopefully my whole career.” On upcoming free agency, a special 2021 training camp moment, surprising his opponents, much more: pic.twitter.com/sa83nlnatT — Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2023

“Oui, je veux être un Laker. Ils ont été les premiers à me donner ma chance. J’ai été un grand fan des Lakers en grandissant, un grand fan de Kobe. Honnêtement, le simple fait de pouvoir jouer pour l’organisation des Lakers est spécial et je veux être un Laker. J’espère qu’on y arrivera et que je pourrai y rester toute ma carrière”.

Au moins, c’est clair, net et limpide. Après, on sait que ce genre de déclas peut tomber un jour et un départ arriver peu après. Au moins, Austin dit ce qu’il a en tête et la balle est désormais dans le camp des dirigeants. Si un accord semble la meilleure option pour les deux parties, on notera quand même que les Purple and Gold ont la main sur le dossier puisqu’ils peuvent matcher toutes les offres extérieures.

L.A. semblant désormais avoir oublié l’idée de faire signer une troisième star, on peut imaginer que les dirigeants feront de cette prolongation l’une de leurs priorités estivales. Reste plus qu’à trouver le papier, décider du tarot et y mettre un petit autographe.

Source texte : Shams Charania / The Athletic