En plein boom en ce moment, Austin Reaves est non seulement en train de se faire un vrai nom au sein de la mythique franchise des Lakers, mais surtout il se met bien en vue de futures négociations contractuelles, lui qui sera agent libre restrictif cet été.

Difficile de trouver un meilleur moment pour jouer le meilleur basket de sa carrière. Alors que les Lakers se battent pour essayer d’obtenir une place en Playoffs et que LeBron James est actuellement à l’infirmerie, le sophomore Austin Reaves cartonne comme jamais : 35 points marqués (record en carrière) dont les dix derniers de son équipe face au Magic dimanche, quasiment 18 points – 3 rebonds – 5 passes de moyenne depuis fin février, tout ça avant de devenir agent libre dans quelques mois.

Traduction : l’arrière de 24 ans devrait décrocher un joli pactole lors de l’intersaison.

50 millions de dollars sur 4 saisons, voici le montant maximum que peuvent lui proposer les Lakers sur la base de son contrat actuel. Selon Shams Charania de The Athletic, c’est également autour de ce montant que le marché autour de Reaves devrait se construire cet été, quand il sera agent libre. Et visiblement, il ne faut pas exclure un scénario dans lequel une franchise décide de mettre encore plus de dollars sur la table que les 12,5 millions annuels, ce qui obligera les Lakers à faire un choix.

Austin Reaves will be a restricted free agent this summer, and will undoubtedly have multiple suitors.

But both the Lakers and Reaves’ camp have interest in Reaves re-signing in Los Angeles, sources tell @jovanbuha.https://t.co/d7zGB3D5TP pic.twitter.com/KkZhHNfZEx

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 20, 2023