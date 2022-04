Mac McClung qui péta un énorme tomar au buzzer, Wenyen Gabriel qui paie son chest-bump. Des cris, des sourires. Ce matin de bonne heure, les Lakers étaient à deux doigts de nous faire croire qu’ils s’étaient qualifiés pour le play-in.

Franchement, merci mais non merci. Car le match aurait tout autant pu se terminer après le troisième quart-temps, quand les Nuggets menaient tranquillement 108-95. Mais non, parce que les Lakers ont décidé qu’ils allaient enfin se mettre à jouer au basket dans le dernier quart… du dernier match de la saison régulière. Il était temps. Au final, remontada express et victoire au bout de la prlongation, avec Malik Monk et Austin Reaves à la baguette. On ne va pas se le cacher, ça fait un peu bizarre d’écrire ça. Malik Monk ? 41 pions, record en carrière s’il vous plaît. Mais le plus fou reste à venir. En effet et acccrochez-vous, Austin Reaves est donc entré dans l’histoire de la franchise jaune et pourpre avec sa perf du soir. Avec ses 31 points, 16 rebonds et 10 caviars, il devient ainsi le cinquième rookie de l’histoire des Lakers à réaliser un triple double. Ses prédécesseurs ? Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson et Lonzo Ball, et notons pour épicer le tout qu’Austin Reaves est le seul joueur non-drafté à avoir réalisé cette perf. Et voilà comment l’équipe C des Nuggets se fait surprendre par l’équipe loisirs des Lakers, pleine de fougue et d’envie. Belle allure de 82ème match de saison régulière en tout cas.

Austin Reaves joins Elgin Baylor, Jerry West, Magic Johnson and Lonzo Ball as the only rookies with a triple-double in Lakers history. pic.twitter.com/ZcnTjRNBU5

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 11, 2022

Les Lakers qui partiront donc sur une jolie note, leur quatrième environ en 82 matchs, après avoir orchestré une partition très désaccordée tout le long de la saison. Les jeunes ont pris la main lmais cette dernière rencontre était évidemment beaucoup trop biaisée par les absences pour se définir comme une référence pour la suite. Le match était juste en mode freestyle et les jeunots ont simplement voulu profiter un peu plus du parquet avant de partir en vacances. L’avenir de la franchise est tout de même très indécis, Frank Vogel a été dégagé sans pitié dès le buzzer du match, et on attendra désormais de voir les mouvements estivaux pour savoir ce que pourront espérer les Lakers la saison prochaine. Spoiler, ils pourront difficilement faire pire que cette année.

Pfiou. Dieu merci on en a enfin terminé avec les Lakers cette saison. Merci aux randoms de nous avoir offert la dernière prolongation de la saison (toujours pas), même si on s’en serait bien passé. La suite est dans les mains de Rob Pelinka, le GM de la franchise, qui doit gérer une situation inquiétante et remettre la machine en route. Il y a du boulot. Beaucoup de boulot.