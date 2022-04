TROIS, DEUX, UN : LA SAISON RÉGULIERE NBA 2021-22 EST TER-MI-NÉE !!! Quinze matchs avaient lieu la nuit dernière pour tamponner officiellement les classements à l’Est et à l’Ouest et pour ainsi déterminer, notamment, le bracket des Playoffs. Alors on vous prévient, il y a énormément de choses à dore alors on a essayé d’être concis. Mais logiquement tout est là, et il y a même une grosse trentaine d’articles explicatifs, au cas où vous aimeriez lire.

# Les résultats de la nuit

Nets – Pacers : 134-126

Hornets – Wizards : 124-108

Cavs – Bucks : 133-115

Rockets – Hawks : 114-130

Grizzlies – Celtics : 110-139

Knicks – Raptors : 105-94

Magic – Heat : 125-111

Sixers – Pistons : 118-106

Wolves – Bulls : 120-124

Mavericks – Spurs : 130-120

Nuggets – Lakers : 141-146

Clippers – Thunder : 138-88

Pelicans – Warriors : 107-128

Suns – Kings : 109-116

Blazers – Jazz : 80-111

Giannis Antetokounmpo officiellement absent du match de ce soir, c’est donc officiel : Joel Embiid est le meilleur scoreur de la saison NBA 2021-22 avec plus de 30 points de moyenne. pic.twitter.com/xFWcO05b9J — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Whaaaaaaat ?!?! Ben Simmons qui jouerait avec les Nets au 1er tour ? https://t.co/nivJL7brcP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

5/6 à trois points pour Kevin Love dans ce premier quart temps. J’espère que Ségolène va accéder au second tour. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Kyrie est un CHEAT CODE.pic.twitter.com/pUDBb8DsSC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Myles Turner porte des moufles sur le banc ? pic.twitter.com/lVHyPCag1N — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Harden et Embiid absents ce soir. Philly affronte les Pistons, on va donc surveiller le résultat des Celtics de très très près. https://t.co/4Dnq5Ct98Y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Memphis repose totalement ses titulaires contre Boston. Kyle Anderson

Konchar et Tillman

Ziaire et Melton Ça c’est le 5 majeur probable des Grizzlies. Faut voir si les Celtics vont battre cette équipe, si c’est le cas Boston finira 2ème de la Conférence Est. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Les Celtics devraient jouer sérieusement et avec leurs cadres ce soir. Ça veut pas dire victoire automatique, mais face à l’équipe D des Grizzlies il y a moyen que Boston fasse le travail et verrouille la 2eme place de la Conférence Est. https://t.co/oe4UpHmmmw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Oh, à surveiller ça pour le Heat… Bam Adebayo isolé pour health and safety protocol. https://t.co/MvSs7DwH2P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

OFFICIEL : NETS vs CAVS AU PLAYIN TOURNAMENT ! 🔥 Brooklyn jouera à domicile ce mardi 12 avril et accueillera Cleveland. Le perdant ? Game 3 du Playin Tournament. Le vainqueur ? Qualifié pour les Playoffs, face au numéro 2 de l’Est (Boston ou Milwaukee) pic.twitter.com/2z0Ux6DnIF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

OFFICIEL : HAWKS vs HORNETS AU PLAYIN TOURNAMENT ! 🔥 Atlanta jouera à domicile ce mercredi 13 avril et accueillera Charlotte. Le perdant ? Bonnes vacances… Le vainqueur ? Qualifié pour le Game 3 du Tournament, qui donne accès aux Playoffs à la 8ème place. pic.twitter.com/DZUzYWptvw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

🔥 PLAYIN TOURNAMENT 2022 À L’EST ! 🔥 MARDI : NETS – CAVS

👉 WIN = 7ème place, série contre Boston ou Milwaukee

👉 LOSE = GAME 3 MERCREDI : HAWKS – HORNETS

👉 WIN = GAME 3

👉 LOSE = vacances VENDREDI : GAME 3

👉 WIN = 8ème place, série contre Miami

👉 LOSE = vacances pic.twitter.com/1wXPt4sXEb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Kevin Love à 32 points, Victor Oladipo titulaire qui score à outrance, putain mais Ségolène va vraiment accéder au second tour. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

On est en avril 2022, Udonis Haslem est encore sur le terrain. Le saviez-vous ? La première fois qu’il a joué un match en NBA, le président français était Vercingétorix. pic.twitter.com/8TNjIkHTWD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Trae Young devient donc le 1er joueur, dans l’histoire du basketball, à être le meilleur scoreur ET meilleur passeur d’une saison… … en NBA + en NCAA. https://t.co/1EUw0Rs1uW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Game winner au Madison Square Garden pour son 1er match de Playoffs. Finale de conférence pour ses premiers Playoffs. Meilleur scoreur et passeur en totaux sur une saison NBA. Mais bon, il a pas une coupe de cheveux stylée donc ça craque pas le Top 5 des meneurs mdr https://t.co/1EUw0Rs1uW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

Cours de danse privé avec Jayson Tatum.pic.twitter.com/RaZvLjHMVJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

Juste 40 points, 10 rebonds et 7 passes pour Oladipo cette nuit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

42 points pour Obi Toppin ce soir, après les 35 points de son dernier match. Si j’en crois la théorie des ailiers forts à New York, il devrait donc se faire huer par le public du Madison Square Garden d’ici un an environ. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 BUCKS vs BULLS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/CmYyXnPM5L — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 SIXERS vs RAPTORS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/bW6PGKicxa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 LES CELTICS AFFRONTERONT LE VAINQUEUR DU MATCH NETS – CAVS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/BlILiOzVWF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 LES GRIZZLIES AFFRONTERONT LE VAINQUEUR DU MATCH WOLVES – CLIPPERS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/ZXfvW2R1ry — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL !! 🚨 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 À L’EST : ➡️ BUCKS vs BULLS ➡️ SIXERS vs RAPTORS ➡️ BOSTON vs LE VAINQUEUR DU MATCH NETS – CAVS ➡️ MIAMI ATTENDRA SON ADVERSAIRE ENTRE NETS, CAVS, HAWKS ET HORNETS EN SORTIE DE PLAYIN TOURNAMENT QUE LA FÊTE COMMENCE !! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hLWCf7hGvU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

Et pour info, c’est donc confirmé : entre son statut vaccinal et les mandats imposés au Canada, Matisse Thybulle ne pourra pas participer aux matchs des Sixers à Toronto sur ce 1er tour des Playoffs 2022. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

C’est sur cette action que Luka Doncic se blesse au mollet. J’ai beau checker, je trouve pas d’antécédents majeurs au mollet le concernant. Cheville, oui, mais pas mollet. On croise les doigts pour que ce soit rien de grave 🙏pic.twitter.com/2iN2afnbWS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 WARRIORS vs NUGGETS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/mqH9QPWpPP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL 🚨 MAVS vs JAZZ AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/q1ivoOfvgJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🚨 OFFICIEL !! 🚨 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 À L’OUEST : ➡️ WARRIORS vs NUGGETS ➡️ MAVS vs JAZZ ➡️ MEMPHIS vs VAINQUEUR DU MATCH WOLVES – CLIPPERS ➡️ PHŒNIX ATTENDRA SON ADVERSAIRE ENTRE WOLVES, CLIPPERS, PELICANS ET SPURS DU PLAYIN TOURNAMENT QUE LA FÊTE COMMENCE !! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/d6ASOwu1IA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🔥 1ER TOUR – PLAYOFFS 2022 🔥 🔶 HEAT – VAINQUEUR DU PLAYIN

🔶 CELTICS – NETS/CAVS

🔶 BUCKS – BULLS

🔶 SIXERS – RAPTORS 🔶 SUNS – VAINQUEUR DU PLAYIN

🔶 GRIZZLIES – WOLVES/CLIPPERS

🔶 WARRIORS – NUGGETS

🔶 MAVS – JAZZ pic.twitter.com/Y2xZaoVQ1t — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

Les horaire du 1er soir de Playoffs sont connus, le samedi 16 avril. 19H : MAVS – JAZZ 21H30 : GRIZZLIES – WOLVES ou CLIPPERS 00H : SIXERS – RAPTORS 02H30 : WARRIORS – NUGGETS pic.twitter.com/isBVf6xBav — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

Avec 14,7 rebonds de moyenne, @rudygobert27 est officiellement le meilleur rebondeur de la saison NBA 2021-22 ! 🇫🇷👏 pic.twitter.com/JUgWueVnaj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

Voici, en détails, les résultats des Blazers depuis la pause du All-Star Game. Masterclass. pic.twitter.com/Q57HTYIvr8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

🔥 PLAYIN TOURNAMENT 2022 🔥 GAME 1 – MARDI :

➡️ Nets – Cavs (1H)

➡️ Wolves – Clippers (3h30) GAME 2 – MERCREDI :

➡️ Hawks – Hornets (1H)

➡️ Pelicans – Spurs (3h30) GAME 3 – VENDREDI :

➡️ Winner Hawks/Hornets – Loser Nets/Cavs

➡️ Winner Pels/Spurs – Loser Wolves/Clippers pic.twitter.com/M0bBE7esH7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

WAAAAAAAH ÇA TRAÎNE PAS !!! https://t.co/4ICuJWq0jC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

😭😭😭😭😭😭😭 Jsuis MORT à peine le buzzer du dernier match des Lakers a sonné, Woj il avait son tweet de prêt pour annoncer le licenciement de Frank Vogel 💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

