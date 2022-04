C’est officiel, les Celtics sont les dauphins du Heat en conférence Est ! Grâce à deux derniers mois en trombe, les hommes de Ime Udoka s’offrent ainsi une confrontation contre le gagnant du match de play-in entre Brooklyn et Cleveland.

Deuxièmes de l’Est, qui l’aurait cru il y a deux mois, mais grâce à un sprint final de feu, Boston affrontera donc le septième issu du play-in tournament. Depuis le All-Star Game, la bande de Jayson Tatum a gagné seize matchs et en a perdu cinq, efficacité quasi optimale, et ça donne forcément une belle remontée au classement qui se solde magnifiquement en coiffant au buzzer de la régulière les Bucks et les Sixers. À l’initiative de ce gros retour sur les devants de la scène ? Un sursaut collectif emmené par les cadres Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui clôturent l’exercice 2021-22 à respectivement 26,9 et 23,7 points de moyenne. Ils auront été également bien épaulés par les efforts de lieutenants de luxe comme Dennis Schröder avant son départ et Marcus Smart, l’un des grands favoris dans la course au trophée de meilleur défenseur de l’année, rien que ça. Bref, en deux mois de compétition, les Celtics sont passés d’équipe en méforme incapable de tuer un match à équipe qui peut tout à fait s’inviter au sommet de l’Est d’ici un gros mois.

🚨 OFFICIEL 🚨 LES CELTICS AFFRONTERONT LE VAINQUEUR DU MATCH NETS – CAVS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/BlILiOzVWF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

L’adversaire des Celtics ? Ce sera donc le vainqueur du premier match de play-in de la Conférence Est qui opposera les Cavs et les Nets. Forcément, on pense tout de suite à une potentielle opposition avec Brooklyn, synonyme entre autres de retrouvailles entre la capitale du Massachusetts et Kyrie Irving. Pour autant, il n’est absolument pas impossible que les C’s n’aient pas plutôt à se défaire de Darius Garland et compagnie dans une semaine. Mais tout ça, c’est encore incertain… et en parlant de certitude, celle que l’on a à l’heure actuelle c’est bien que les Verts arriveront pleins de confiance au premier tour de la postseason.

On ne peut que féliciter les Celtics d’avoir eu la force de caractère pour s’offrir une fin de saison exceptionnelle. Maintenant, cap sur les Playoffs, les poches pleines d’une confiance vaillamment acquise !