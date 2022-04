La dernière journée de saison régulière a rendu son verdict et les Sixers affronteront les Raptors au premier tour des Playoffs. Une affiche qui rappellera sans doute quelques souvenirs à Joel Embiid et ses copains.

Les Sixers avaient encore une chance de monter sur le podium de la Conférence Est cette nuit. Pour cela, le plan était simple : il fallait une victoire contre Detroit couplée à une défaite de Boston à Memphis. Les joueurs d’Ime Udoka ayant fait le taf face à l’équipe F des Grizzlies, Philly se retrouve donc coincé à la quatrième place et obligé d’affronter les Raptors. Un scénario peut-être prévu à l’avance par Doc Rivers, qui a même pris soin de mettre James Harden et Joel Embiid en civil pour ce dernier affrontement de la saison. Un peu de repos qui ne sera sans doute pas du luxe puisque c’est un adversaire plutôt coriace qui s’apprête à venir prendre d’assaut le Wells Fargo Center. Toronto – Philadelphie, c’est un duel de la division atlantique, pas un derby mais un match qui a quand même une certaine symbolique pour les deux équipes. Comment oublier ce fameux tir de Kawhi Leonard en 2019 qui rebondit sur le cercle avant d’aller briser les rêves de Philadelphie et d’un Joel Embiid qui n’avait pas su retenir ses larmes. Trois ans plus tard, il est peut-être temps d’aller se venger pour les joueurs de la cité de l’amour fraternel.

Ce match, c’est aussi la promesse d’un duel assez équilibré. Bien que Philly compte un petit matelas d’avance au bilan (51-31 contre 48-34), Toronto se console avec les confrontations directes. Les chouchous de l’Ontario ont remporté trois des quatre affrontements annuels contre leurs rivaux de Pennsylvanie. Les Raptors se sont même permis d’aller l’emporter à deux reprises dans l’antre de Jojo. De là à imaginer Nick Nurse et les siens reprendre l’avantage du terrain après les deux premiers matchs, il n’y a qu’un pas. À noter que Matisse Thybulle ne pourra pas jouer au Canada car il n’est pas vacciné, un élément supplémentaire à prendre en compte. Enfin, ce Philly-Toronto c’est aussi ce match dans le match qui va intéresser particulièrement les copains du Cameroun. Joel Embiid, Pascal Siakam, les deux fiertés locales qui vont se livrer un gros duel au meilleur des sept manches. Sur les quelques confrontations directes de cette saison, Spicy-P n’a clairement pas à baisser les yeux face au Process (en moyenne sur les trois matchs disputés l’un contre l’autre : 30 points, 8 rebonds, 8 passes pour Siakam, 29 points, 11 rebonds pour Embiid), mais Jojo sait qu’il ne peut pas se permettre un tel échec après la déception face aux Hawks l’an dernier. Les Raptors sont prévenus, Joel est en mission Larry O’Brien.

Les Sixers s’attendaient sans doute à devoir se coltiner les Raptors au premier tour des Playoffs et ils vont être servis. Avantage au bilan pour Philadelphie, avantage aux affrontements pour Toronto. Qui pour remporter la mise ? Début de réponse d’ici moins d’une semaine.