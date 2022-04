Ja Morant est donc le joueur qui aura marqué le plus de points dans la raquette cette saison. C’est la première fois qu’un meneur est le leader de la Ligue dans ce domaine depuis que ces statistiques sont comptabilisées, soit 26 ans de NBA. Bang bang.

La plus grande frayeur de tous les intérieurs de la Ligue cette saison mesure 1m91 et se nomme Ja Morant. Avec ses 16,6 points par matchs dans lepas loin du cercle, il surpasse ainsi les géants Nikola Jokić et Giánnis Antetokoúnmpo, respectivement à 16,2 et 15,9 puntos, sachant que les deux monstres mesurent quand même 2m11 et possèdent bientôt deux trophées de MVP chacun. Depuis Shaquille O’Neal en 2005, deux joueurs seulement ont fait mieux que Ja Peinture Morant : Giánnis et Zion Williamson. La statistique fait vraiment très peur, le meneur des Grizzlies n’est décidément pas fait comme tout le monde. Sa finition dans la raquette est effrayante, et avec de l’élan ce fou malade peut postériser à tout moment des mecs qui font 20 cm de plus que lui. La preuve en images :

Memphis sort d’une magnifique saison, avec cette deuxième place de la Conférence Ouest à la clef, et Ja Morant a évidemment été l’une des grandes forces des Oursons… même si l’on a constaté que ses coéquipiers s’en sortaient très bien (même encore mieux) sans lui. Avec ses 27,4 points de moyenne, dont 16,6 donc dans la peinture donc, 6,7 passes décisives et 5,7 rebonds, Ja est en constante progression depuis trois ans mais cette saison-là fait VRAIMENT peur. Avant le début de la régulière Jaja avait annoncé faire partie des cinq meilleurs meneurs de la Ligue, certains en riaient d’ailleurs, mais plus le type foulait les parquets cette saison plus il fermait des bouches. Les Grizzlies affronteront les Wolves ou les Clippers au premier tour des Playoffs et c’est donc le résultat du match entre Minnesota et la seule équipe de Los Angeles qui ne sera pas en vacances demain qui nous le dira. Qui nous dira donc si Ja Morant va postériser Karl-Anthony Towns ou Ivica Zubac.

Ja Morant is officially the first guard to lead the league in paint scoring since the NBA tracked the stat in 1996-97. Since Shaq in 2005, only two players have scored inside more than Ja — Giannis and Zion. pic.twitter.com/UWxllVS7rX — StatMuse (@statmuse) April 10, 2022

Ja Morant n’a pas son pareil cette saison pour scorer dans la raquette. Les Playoffs arrivent et le meneur de Memphis aura une jolie scène devant lui pour nous montrer encore un peu plus l’étendue de son talent mais, on préfère prévenir, si vous affrontez la bête en Playoffs… prévoyez des casques.

Source Texte : NBA, ESPN