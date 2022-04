Si la mise en place du play-in tournament retarde l’annonce de la moitié des séries du premier tour des Playoffs, on en connaît déjà deux au sein de la Conférence Est. L’une d’entre elles, c’est celle qui opposera les Milwaukee Bucks aux Chicago Bulls.

Pour leur grand retour en Playoffs, les Bulls ont chopé le gros lot puisqu’ils vont devoir se coltiner les champions en titre de Milwaukee. Avant même la grosse soirée de dimanche, on savait déjà que les Taureaux allaient terminer la saison régulière à la sixième place de l’Est, mais le classement sur les spots #2, #3 et #4 restait à déterminer entre les Bucks, les Celtics et les Sixers. En déplacement à Cleveland pour l’ultime rencontre de la régulière, Mike Budenholzer n’a pas hésité à aligner l’équipe Z en laissant (entre autres) Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday sur le banc et grosse surprise, les Cavs d’un Kevin Love en mode 2015 ont pris le dessus sur la bande à… Sandro Mamukelashvili. Résultat, avec la victoire de Boston sur le parquet de Memphis, Milwaukee est gentiment retombé à la troisième place du classement, ce qui permet aux Daims d’éviter subtilement un potentiel affrontement avec les Nets au premier tour des Playoffs. Est-ce que les champions 2021 flippaient un peu à l’idée de rencontrer Kevin Durant et Kyrie Irving après l’énorme série de l’an passé ? Pas impossible. En tout cas, ils vont désormais affronter une équipe de Chicago qui est dans une dynamique bien dégueu depuis quelques semaines, et ça c’est quand même plus safe pour aborder les Playoffs en douceur.

Parce que oui, les Bulls ne sont aujourd’hui que l’ombre de l’équipe qui a tutoyé les sommets de la Conférence Est lors de la première partie de saison. Zach LaVine l’a dit lui-même, il ne reconnaît plus son groupe en ce moment, un groupe qui reste sur 15 défaites en 21 matchs avant la dernière rencontre de la régulière sur le parquet de Minnesota ce dimanche. Pire encore, les Taureaux ont montré une incapacité très inquiétante à battre les poids lourds de la NBA cette année. Dans cette catégorie, il y a forcément le champion en titre de Milwaukee. Le résultat ? Quatre matchs, quatre défaites pour DeMar DeRozan et ses copains. Pas de quoi rassurer les fans des Bulls, qui sont actuellement partagés entre le bonheur de retrouver les Playoffs et l’impression désagréable qui accompagne une sortie probable au premier tour, surtout sans Lonzo Ball blessé. En tout cas, même si Chicago ne partira évidemment pas favori, la bataille devrait être intense entre ces deux rivaux de division. On se rappelle notamment de l’épisode Grayson Allen / Alex Caruso il y a quelques mois, un épisode qui avait provoqué pas mal d’étincelles. C’est typiquement le genre de truc qui peut mettre du piment à une série, alors attendez-vous à un vrai combat animal version Midwest.

Bucks – Bulls au premier tour des Playoffs à l’Est, voilà qui va rappeler quelques souvenirs de l’époque D-Rose puisque ces deux équipes s’étaient déjà affrontés au milieu des années 2010. Giannis était déjà à Milwaukee, mais il n’était pas encore un Freak. Le public de Chicago va désormais pouvoir découvrir le phénomène quand il est en mode Playoffs…