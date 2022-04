Cette nuit Cleveland a donné une leçon à l’équipe C des Bucks. Contre toute attente, l’homme du match est un certain… Kevin Love, complètement retrouvé (et possédé) ce soir. Shoots, rebonds, ogives, le bagué de 2016 a tout fait et on a juste envie de dire vive l’amour.

Qui a dit que la Fontaine de Jouvence n’existait pas ? Kevin Love semble l’avoir trouvé cette nuit puisqu’il nous a sorti une belle mixtape en mode 2015-2016. Celui qui était perdu et accroché à un contrat beaucoup trop cher il y a encore un an est redevenu pendant quinze minutes le monstre qu’il a été. En une si courte période, Kevin Love a donc envoyé… 32 points à 10/16 au shoot et 8/11 du parking du Rocket Mortgage FieldHouse, le tout avec supplément 10 rebonds. Par cette occasion, il égalise son record de tirs primés en un match, mais cette fois en beaucoup moins de temps. Une petite piqûre de rappel sur son véritable niveau, même si c’était le fond de banc de Milwaukee en face. Sa performance a en tout cas permis aux Cavaliers de prendre rapidement un large avantage dans ce blowout prémédité. La dernière fois que le MIP 2011 avait livré ce genre de performance, c’était au nouvel an face aux Hawks où il s’était gavé avec 35 points et 11 rebonds à 55% au shoot et 50% de loin.

5/6 à trois points pour Kevin Love dans ce premier quart temps. J’espère que Ségolène va accéder au second tour. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

À la mi-temps, les Cavs menaient déjà de 33 points, ce qui représente bien le délire du match. Des Bucks pas très intéressés ni par la victoire, ni par la seconde place de la conférence Est contre des Cavaliers prêts à tout pour sécuriser leur spot à la huitième position. D’ailleurs, Milwaukee ne s’en est pas caché en faisant jouer Jrue Holiday huit secondes pour une prime et en donnant plus de 40 minutes à des joueurs comme Mamukelashvili, Thanasis Antetokounmpo, Nwora et Wigginton. Cleveland a sauté sur l’occasion, en s’amusant avec des daims inoffensifs. On s’approchait même des 40 points d’écart lorsque Kevin Love sortait définitivement du match et la rencontre s’est terminée avec un garbage time bien trop long pour cette soirée qu’on attendait pourtant de pied ferme.

Kevin Love a été magique, extraordinaire, grandiose ce soir. Reste à le répéter lors contre les Nets car c’est officiel, mardi 12 avril Cleveland ira au Barclays Center pour le Game 1 du play-in tournament. Il y retrouvera d’ailleurs un ancien pote, Kyrie Irving, en grande forme lui aussi ce soir. Et si ce Game 1 se transformait en concours de shoot en mode Copains d’avant ? Non on rigole. Mais imaginez quand même.