Possédant un bilan similaire avant la dernière journée de la saison régulière et respectivement classés septièmes et huitièmes à l’Est, les Nets et les Cavaliers avaient comme objectif d’assurer leur standing histoire de prendre rendez-vous pour le premier match du play-in tournament à l’Est. C’est chose faite, et on aura donc un Brooklyn – Cleveland dans la nuit de mardi à mercredi.

Comme on se retrouve ! Après leur confrontation il y a quelques jours sur le parquet du Barclays Center, les Nets et les Cavaliers vont donc à nouveau se croiser du côté de New York, cette fois-ci pour obtenir directement une place en Playoffs. L’équation était assez simple pour Brooklyn et Cleveland avant leur rencontre de ce dimanche soir : avec 43 victoires pour 38 défaites, les deux formations n’avaient besoin que d’un succès supplémentaire pour assurer leurs positions sur les spots 7 et 8, synonymes de participation au premier match du play-in à l’Est. Et elles ont fait le boulot. Largement favoris face aux Pacers au Barclays Center, Kevin Durant, Kyrie Irving et Cie ont effectivement géré leur business en s’imposant 134-126 devant leur public. Hop, la septième place est sécurisée. Pendant ce temps-là, les hommes de J.B. Bickerstaff ont profité des nombreuses absences à Milwaukee (visiblement pas trop intéressé par la deuxième place de l’Est, tiens tiens on se demande pourquoi) pour s’amuser un peu histoire de finir la régulière en beauté, eux qui ont fini par l’emporter 133-115 face à l’équipe Z des Bucks. Hop, la huitième place est dans la poche, peu importe les résultats des poursuivants Atlanta et Charlotte.

Objectif rempli des deux côtés donc. Alors bien évidemment, en début de saison, Brooklyn ne s’attendait pas vraiment à se retrouver au play-in tournament au vu des énormes ambitions affichées par la franchise. Mais on sait ce qui s’est passé derrière avec la saison chaotique qu’ont vécu les Nets, entre la situation Kyrie, le transfert de James Harden et la blessure de Kevin Durant (entre autres). L’équipe new-yorkaise a néanmoins bien redressé la barre en cette fin de saison et devrait valider son ticket pour les Playoffs prochainement. Côté Cleveland, le sentiment est forcément partagé. Si on avait dit aux fans des Cavs en octobre dernier que leur équipe fétiche allait terminer dans le Top 8 de l’Est avec un bilan positif en plus, ils auraient signé direct. Sauf que les Cavaliers ont tellement dépassé les attentes cette année qu’ils ont longtemps été placés au sein des six premières places de leur conférence, directement qualificatives pour les Playoffs. C’était avant les bobos (Jarrett Allen, Evan Mobley…) et la fin de saison compliquée vécue par la bande à Darius Garland, qui va donc devoir chercher un succès au play-in tournament pour espérer retrouver la postseason pour la première fois depuis le départ de LeBron James en 2018, et pour la première fois sans LeBron depuis… 1998.

Brooklyn versus Cleveland pour le premier match du play-in tournament à l’Est, c’est prévu dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin. Vous pouvez déjà le noter dans votre agenda, ça risque de chauffer au Barclays Center !