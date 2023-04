Voilà une série qui peut prendre mille et un visages. Celui d’une bonne grosse branlée des familles, comme celui d’un surprenant mais potentiellement magnifique upset. Les deux protagonistes de ce shonen en sept chapitres ? Les Sixers, menés par un Joel Embiid à l’apogée de son jeu. En face, les Nets. Une équipe nouvellement formée par de nombreux hommes de l’ombre, qui ont enfin l’opportunité de prendre la lumière sur la planète basket.

Pour retrouver les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

Sixers – Nets : 115-106

– Nets : 115-106 Sixers – Nets : 137-133

– Nets : 137-133 Nets – Sixers : 98-101

: 98-101 Nets – Sixers : 105-134

Sixers attendus, Nets détendus

Une série qu’il va faire bon, très bon regarder. Les Sixers ont la pression. Ils ne devraient pas, à la lecture des classements et innombrables statistiques d’équipe qui les placent loin devant les Nets. Mais… ils ont la pression quand même. Pourquoi ? Parce que ces Nets sont dangereux. Bien sûr, commençons par le commencement : on parle ici de deux équipes à des étapes très différentes de leur processus sportif. À Philadelphie, le temps est venu d’aller chercher le titre. L’année passée, la blessure de Joel Embiid avait précipité l’élimination des Sixers. Cette saison, tout le monde est là. La dynamique est bonne, le jeu plutôt sérieux. On en revient donc à ce que l’on expliquait plus haut : cette série devrait être une formalité.

Les Nets ont eux une équipe qui sait défendre, et qui a réussi à conserver sa sixième place de l’Est alors que beaucoup d’observateurs voyaient le tout se vautrer après les transferts de Kevin Durant et Kyrie Irving cet hiver. Brooklyn possède un groupe efficace, qui n’a pas spécialement de leader ultra dominant, mais qui sait donner de sa personne pour atteindre les objectifs, qui sont juste de s’éclater et de voir jusqu’où ce groupe peut aller. Un effectif déterminé… mais assez déséquilibré : Nic Claxton est un pivot efficace, mais il est presque tout seul. Dommage vu le monstre en face. Ce qui fait surtout la force des hommes de Jacque Vaughn, c’est une armée d’ailiers longs et très mobiles.

La dimension tactique de cette confrontation sera ainsi déterminante. On adore Nic Claxton, mais c’est du calibre Happy Meal pour Jojo. Si Vaughn ne prend pas l’option de trapper Embiid, on part à la boucherie en quatre matchs. Non, doubler sur le pivot des Sixers sera obligatoire. Et alors là, ça peut marcher. Si la star adverse est gênée, alors les Nets auront fait une énorme partie du boulot. Joel bloqué, ça veut dire qu’il faut rechercher d’autres options offensives… et avec une défense aussi mobile et longue sur les ailes, bonjour la difficulté lors de la prise de tirs. C’est à ce titre que James Harden doit retrouver sa flamme, et montrer qu’il est encore – un tant soit peu – l’attaquant qu’il a pu être. S’il arrive à rentrer des tirs compliqués, les Sixers prendront un énorme avantage psychologique.

Rappelons-le, Brooklyn risque fort de jouer sans aucune pression. La moindre faille dans le système défensif des 76ers sera donc un boost supplémentaire. Les statistiques indiquent que Philadelphie est la cinquième équipe qui encaisse le plus à 3-points. Brooklyn n’est que 21e de ce classement. La clé de la série se trouve ici. Est-ce que des gars comme De’Anthony Melton, Tyrese Maxey auront le coffre pour dominer une telle défense ? Là est toute la question.

Prendre le pari d’un cinq plus petit côté Nets, accepter de doubler sur Joel et d’en manger 35 par soir quand même, pour profiter d’un mismatch de l’autre côté du terrain et créer des décalages dans la défense des Sixers. Il s’agit de la seule configuration existante dans laquelle les Nets font douter leur adversaire. Bien sûr, il faudra également répondre présent pour planter ces tirs. Mikal Bridges est particulièrement attendu, pour confirmer son statut d’option offensive principale qu’il a commencé à assumer lors des deux derniers mois de régulière. À ses côtés, Spencer Dinwiddie devra également faire des différences et mettre des gros tirs. Les rôles de Dorian Finney-Smith et Cameron Johnson seront simples : grosse défense, plantage de 3-points dès que le tir est ouvert. La marge d’erreur est faible, mais les Nets peuvent y arriver. On attend bien sûr avec impatience et envie un Cam Thomas game, rien que pour se marrer et délirer.

Voilà pourquoi les Sixers ont la pression. Ils savent que l’adversaire à une capacité de réponse et une pression bien moindre. La recette d’une belle surprise ? Non, car la science du terrain est bien plus aléatoire. Pour notre plus grand plaisir d’ailleurs !

Le programme de la série

Game 1, à Philadelphie, en soirée le samedi 15 avril à 19h.

Game 2, à Philadelphie, dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 avril, 1h30.

Game 3, à Brooklyn, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril, 1h30.

Game 4, à Brooklyn, en soirée le samedi 22 avril à 19h.

Game 5, à Philadelphie, horaire à déterminer*

Game 6, à Brooklyn, horaire à déterminer*

Game 7, à Philadelphie, horaire à déterminer*

*Si nécessaire.