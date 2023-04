Mikal Bridges, Philadelphie dans le sang mais les Sixers dans le viseur

Ce samedi, l’ailier des Nets Mikal Bridges va jouer son premier match de Playoffs en tant qu’option offensive numéro 1 de son équipe. En face ? Il y aura les Philadelphia 76ers, à savoir l’équipe de sa ville natale, mais aussi l’équipe qui l’a drafté avant de le transférer dans la foulée, à son plus grand regret à l’époque. Une série pas vraiment comme les autres donc pour Mikal.

Mikal Bridges portera le maillot de l’équipe visiteuse demain, mais il sera comme chez lui à l’intérieur du Wells Fargo Center.

Né à Philadelphie, grand fan des Sixers d’Allen Iverson et Andre Iguodala durant sa jeunesse et passé par la célèbre université de Villanova (en banlieue de la ville) avec qui il a remporté deux titres de champion NCAA, Mikal a Philly dans le sang. Alors forcément, quand il sera sur le parquet de la salle des Sixers demain pour le Game 1 des Playoffs, la nouvelle star des Nets aura particulièrement à cœur de briller devant des visages qu’il connaît bien.

“Il y aura beaucoup de monde que je connais en tribunes. Je ne sais pas combien de personnes, mais il y aura beaucoup de gens qui m’encourageront et qui encourageront aussi les Sixers. Donc ça va être fun.” – Mikal Bridges (via le New York Post)

Oui, ça va être fun, mais n’oublions pas que dans un univers parallèle, Mikal Bridges aurait pu défendre les couleurs de sa ville natale demain au lieu de l’affronter.

Rappelez-vous en 2018. Le soir de la Draft à Brooklyn, Mikal est sélectionné par les… Sixers en dixième position. Un gamin de Philly ultra prometteur, qui a fait sa formation dans la ville de l’amour fraternel jusqu’à remporter deux titres universitaires avec Villanova, et dont la maman bosse alors chez les Sixers en tant que vice-présidente des ressources humaines, vient d’être sélectionné par son équipe de cœur, l’équipe de sa ville natale. Bref la boucle est bouclée. Et puis…

Sources: Philadelphia is trading Mikal Bridges to Phoenix for Zhaire Smith. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2018

Et puis Mikal Bridges est transféré quelques minutes plus tard à Phoenix contre – roulement de tambours s’il vous plaît – Zhaire Smith et un premier tour de draft 2021. C’est un véritable rêve qui s’envole pour Mikal.

“J’étais très énervé. Mon rêve, c’était d’être sélectionné dans le Top 10 de la Draft. J’ai été drafté dans le Top 10, mais j’étais énervé. Je ne pouvais pas contrôler mes émotions, j’étais tellement en colère. Tout les gars sortaient pour fêter leur sélection à la draft, moi je suis resté dans ma chambre d’hôtel. […] J’ai eu besoin de plusieurs jours pour m’en remettre.”

Au lieu de rester à la maison pour participer au Process, Mikal Bridges a donc dû traverser le pays pour rejoindre l’Arizona et l’une des équipes les plus claquées de la NBA à l’époque (les Suns restaient sur une saison à 21 victoires).

Pendant longtemps, la pilule a eu du mal à passer pour Bridges, mais avec l’ascension des Suns et sa belle progression sous le soleil de Phoenix, Mikal a réussi à passer outre. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, un pur two-way player, et a même pu goûter aux Finales NBA avec Phoenix en 2021. Tout ça avant de franchir un cap supplémentaire avec Brooklyn – 27 points et presque 5 rebonds de moyenne chez les Nets depuis son transfert à la deadline – au cours des dernières semaines.

Désormais, quelque chose nous dit qu’il prépare quelque chose de spécial pour ce premier tour de Playoffs face aux Sixers. Pour le dire plus directement : l’heure de la revanche a sonné pour le gamin de Philly.

__________

Sources texte : New York Post / Podcast Point Forward