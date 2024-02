Avec un bilan de 19 victoires – 27 défaites (11e à l’Est), les Nets ne vont nulle part cette saison. Ils pourraient ainsi se séparer de plusieurs joueurs avant la trade deadline de jeudi prochain… mais pas Mikal Bridges. L’ailier, qui tourne à 22 points de moyenne, n’est pas disponible malgré l’intérêt porté par plusieurs équipes, dont les Rockets.

En février 2023, Mikal Bridges se faisait transférer des Suns aux Nets en échange de Kevin Durant. Un an plus tard, alors que les Nets dégringolent au classement, certaines franchises ont pris la température à Brooklyn concernant Mikal.

La réponse de la franchise new-yorkaise ? Mr. Bridges n’est pas à vendre.

D’après l’insider Michael Scotto (HoopsHype), les Nets n’ont aucune envie de se séparer de leur ailier de 27 ans, même en échange d’un gros capital draft.

The Rockets recently inquired about Mikal Bridges and were willing to trade back most of their first-round picks to the Nets, per @MikeAScotto (https://t.co/QtNbzK6SHn).

Brooklyn quickly declined saying Bridges wasn’t available. pic.twitter.com/2GZLmSjHv3

— Evan Sidery (@esidery) January 31, 2024

Selon cette même source, les Rockets sont l’une des équipes qui ont montré de l’intérêt pour Mikal Bridges. L’équipe texane était prête à envoyer plusieurs choix de premier tour de draft aux Nets, elle qui est plutôt blindée en picks (deux choix de premier tour non protégés, deux pick swaps de premier tour) suite au transfert de James Harden de Houston à Brooklyn en janvier 2021.

Sans succès donc.

Mais si les discussions ne sont pas allées très loin, cela prouve au moins une chose chez les Rockets : ils sont de plus en plus ambitieux. Présentant actuellement un bilan de 22 victoires – 24 défaites, Houston a posé des bases plutôt solides dans sa reconstruction. Les Fusées sont redevenues respectables, Alperen Sengun s’est imposé comme le meilleur joueur de l’équipe, et il y a à la fois du talent et de l’expérience autour de lui.

Les Rockets vont-ils tenter un gros coup dans les prochains jours ? Pas impossible.

__________

Source texte : HoopsHype