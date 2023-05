Il y a quelques jours, on apprenait que les Blazers étaient prêts à lâcher potentiellement Anfernee Simons et leur 3e choix à la Draft 2023 pour récupérer un ailier “élite”. Rapidement, le nom de Mikal Bridges est arrivé dans les rumeurs, mais Brooklyn ne veut pas le lâcher pour un tel package.

On le sait, Damian Lillard et Mikal Bridges sont proches, eux qui ont été aperçus en train de danser ensemble sur une vidéo TikTok il y a un mois à peine. On a également vu Dame au premier rang du Barclays Center lors d’une rencontre de la série Nets – Sixers au premier tour des Playoffs. Mais si les deux veulent jouer ensemble prochainement, ce sera à Brooklyn et non à Portland car les Nets n’ont pas l’intention de se séparer de Mikal. En tout cas pas en échange de l’offre des Blazers.

D’après Alex Schiffer de The Athletic, les Nets ne sont effectivement pas intéressés par un potentiel package Anfernee Simons (ou Shaedon Sharpe) + 3e choix de la Draft 2023. Pour espérer faire déménager Mikal dans l’Oregon, les Blazers devront mettre beaucoup d’éléments sur la table, ce qui est plutôt logique au vu de l’ascension de Bridges ces derniers mois.

The Nets aren’t interested in trading Mikal Bridges to Portland and would want more than the No. 3 pick and Anfernee Simons (or Shaedon Sharpe), per @Alex__Schiffer pic.twitter.com/SwxzARm2hv

— NBACentral (@TheNBACentral) May 25, 2023

Arrivé de Phoenix au cours de la trade deadline dans le cadre du transfert XXL de Kevin Durant, Mikal Bridges a tout de suite profité de ce changement de scène pour montrer son potentiel de star : 26,1 points et 4,5 rebonds à 47,5% au tir dont 37,6% à 3-points et 89,4% aux lancers-francs. Ce sont clairement des chiffres de All-Star pour celui qui était autrefois considéré comme un simple spécialiste défensif. La progression qu’il a montrée aux Suns ces dernières années et ses très belles perfs à Brooklyn depuis font de Bridges l’un des ailiers les mieux cotés en NBA aujourd’hui, alors pourquoi les Nets voudraient-ils s’en séparer sachant qu’il n’a que 26 ans ?

Certes, Brooklyn est une franchise en mutation aujourd’hui, elle qui a décidé de mettre fin cette saison au championship project entamé à l’été 2019 autour de Kyrie Irving et Kevin Durant. Mais Mikal est suffisamment talentueux pour représenter la nouvelle ère du basket dans ce coin-là de New York, et semble déjà faire l’unanimité sur place.

Ce n’est pas Anfernee Simons et un pick élevé de draft qui vont venir changer ça…

__________

Source texte : The Athletic