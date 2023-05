“Moi à mon époque avec les Jordan Rules et tout le reste, on n’aurait pas osé simuler autant !” Ça, c’est un cinquantenaire lambda fan de NBA durant la fin des années 1980. Mais oui il a quand même un peu raison, la Ligue a changé, et les joueurs cherchent de plus en plus à provoquer des fautes qui n’existent pas. Pour cela, la NBA a un plan en tête.

Il y a dix ans, la Ligue avait déjà tenté des initiatives pour arrêter le flopping. Première étape ? Des amendes pour les floppeurs occasionnels ou récidivistes lors des Playoffs. De 5 000 dollars la deuxième infraction (après un premier avertissement) à 30 000 écus pour la quatrième, puis une potentielle suspension pour ceux qui ne peuvent pas s’arrêter. Bref, une première réforme assez lourde qui avait déplu à de nombreux joueurs et qui a peu à peu été abandonnée.

Aujourd’hui, la NBA veut essayer de faire passer la pilule plus facilement, comme un médicament caché dans les croquettes de Médor. Pour cela, la Ligue veut mettre en place des sanctions directement appliquées dans le match. Selon Shams Charania de The Athletic, chaque tentative d’exagération pourrait être sanctionnée d’un lancer-franc pour l’équipe adverse à la manière d’une faute technique. Une sanction plus légère pour le porte-monnaie mais qui peut pénaliser l’équipe de l’acteur en question.

Sources: The NBA’s Competition Committee is discussing potential of in-game penalty for flops that would result in technical foul free throw. Trial is possible at Summer League in July.

Un nouveau dispositif de sanction directement lors des matchs, inspiré de la faute technique pour flopping instaurée par la FIBA il y quelques années. Et comme toute nouvelle idée, la Ligue pourrait tester cette règle en Summer League. En… Summer League ? Les garçons jouent leur temps de jeu, ou seulement leur place au sein d’une franchise NBA, pas sûr que les mecs aient la tête à provoquer des fautes à outrance.

En tous les cas, c’est une idée à tester pour voir le comportement des joueurs vis-à-vis de la règle et de l’adaptation de leur jeu à cette dernière. Si ça fonctionne et que les flops se réduisent, c’est la Ligue tout entière qui en ressortira gagnante.

Source texte : The Athletic