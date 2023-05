Tout juste revenus à 3-2, les Celtics ont retrouvé de la confiance dans la série contre le Heat. Alors que Boston s’apprête à repartir à South Beach pour le Game 6, Jaylen Brown s’imagine déjà un finish du côté du TD Garden.

L’appétit vient en mangeant c’est bien ça l’expression ? Condamnés à 99,9% lorsqu’ils étaient menés 3-0, les Celtics retrouvent des couleurs et de l’ambition depuis deux matchs. Après avoir sauvé l’honneur à South Beach, Boston a validé cette victoire à la maison pour revenir à 3-2 et relancer la série. Et si la franchise du Massachussets devenait la première équipe à remporter une série de Playoffs après avoir été menée 0-3 ? C’est la grosse cote du moment et certains fans se prennent à espérer d’une remontada historique pour les hommes de Joe Mazzulla.

Du côté des joueurs également, la confiance est de retour et on n’hésite plus à annoncer la couleur pour la suite de la série. En interview d’après-match, Jaylen Brown avait déjà mis la pression sur le Heat en expliquant que Miami n’avait pas intérêt à laisser Boston en gagner un autre, sous peine de risquer gros.

En conférence de presse, le Jay Brother est revenu sur les montagnes russes émotionnelles vécues en Playoffs et la possibilité de pouvoir encore jouer la gagne dans la série. Le tout avec une dernière phrase qui annonce la couleur sur l’ambition retrouvée de Boston.

“C’est une bénédiction d’être en Playoffs. Il y a des hauts et des bas. Des moments intenses, des moments où vous êtes en colère. Il y a des moments où vous êtes extrêmement enthousiaste. C’est tout simplement incroyable. Ces deux prochains matches devraient être amusants.”

Le swingman a bien dit DEUX prochains matchs, même dans le wording Boston ne compte rien lâcher. Brown annonce déjà à demi-mot une victoire en Floride avant un finish du côté du TD Garden au Game 7. Pas sûr que le Heat ait forcément la même idée en tête.

Après avoir gâché deux balles de match, les hommes de South Beach espèrent profiter de leur retour à la maison pour finir le boulot. La pression est désormais sur leurs épaules. Aucune équipe n’a jamais perdu en Playoffs après avoir mené 3-0. Jimmy Butler et ses copains vont devoir prouver qu’ils ont du sang-froid pour terminer Boston proprement et s’éviter un dernier match dans l’enfer du TD Garden.

