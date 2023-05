Victorieux du Game 4 à Miami alors qu’ils étaient menés 3-0 par le Heat, les Celtics retrouvaient leur public cette nuit pour tenter de prolonger la série et commencer à croire à l’impossible. L’impossible est aujourd’hui toujours possible puisque Boston a fait le boulot, dominant Miami du début à la fin. 110-97 Celtics, on aura bien un Game 6 en Floride samedi !

Et si Boston devenait la première équipe de l’histoire à remonter un déficit de 3-0 pour remporter une série de Playoffs ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres ce matin après la démonstration des Celtics cette nuit.

Dès la première action du match, une interception de Marcus Smart en se jetant au sol pour un panier de Jayson Tatum en transition, on a senti que Boston avait les crocs. Cela s’est vite confirmé, et le Heat n’a jamais vraiment vu le jour pendant les 48 minutes. Hyper focus en défense, à la fois agressifs, altruistes et propres en attaque, adroits à 3-points et dominateurs au rebond, les Celtics ont très vite enflammé le TD Garden, dont Paul Pierce assis au premier rang. 15-5 après cinq minutes, 26-11 après huit, et 35-20 à la fin du premier quart-temps,

Le match était déjà joué.

Tatum with AUTHORITY 😤

Les difficultés du Heat, on peut les résumer à ça : trop de ballons perdus en attaque, une incapacité à sécuriser le rebond après les stops défensifs, et un temps de retard pour défendre les 3-points adverses. De Marcus Smart à Derrick White en passant par Jaylen Brown, Boston a enchaîné les ficelles face à Miami, dominé dans l’intensité par une équipe de Boston bien décidée à enfin offrir une victoire à son public dans cette série.

Comme un symbole, les leaders Jimmy Butler et Bam Adebayo n’ont pas été à la hauteur (seulement 30 points à eux deux), le Heat s’appuyant avant tout sur les contributions de Duncan Robinson (18 points), Caleb Martin (14 points) ou encore Haywood Highsmith (préféré à Kevin Love, 15 points au final) en sortie de banc. L’absence de Gabe Vincent (blessé), remplacé dans le cinq par un Kyle Lowry dépassé, a pas mal pesé contre Miami. Surtout qu’en face le duo d’arrières a cartonné comme s’ils étaient les Splash Brothers : 23 points pour Marcus Smart à 4/6 à 3-points, 24 points pour Derrick White à 6/8 du parking, le tout avec une défense en mode barbelés (7 interceptions à deux). Quand vous avez ces deux-là qui jouent à ce niveau, avec un Jaylen Brown (21 points) qui répond présent ainsi qu’un Jayson Tatum (21 points, 8 rebonds, 11 passes, 2 steals) remarquable en matière de polyvalence et de playmaking, c’est vite mission impossible pour l’adversaire.

The @celtics triumph in the must-win Game 5!

Jayson Tatum: 21 PTS, 11 AST, 8 REB

Jaylen Brown: 21 PTS, 3 STL

3-2 donc dans la série désormais, et la pression vient de basculer dans le camp du Miami Heat, qui abordera le prochain match comme un Game 7 pour éviter justement une septième rencontre flippante à Boston. Au vu du scénario des deux derniers matchs, y’a vraiment pas de quoi être serein au sein de la bande de Jimmy Butler…

Tout est encore possible dans cette série.

Miami peut finir le taf en 6.

Boston peut forcer un Game 7.

Miami peut même remporter le Game 7.

Boston peut faire un comeback légendaire en ayant été mené 3-0.

Rendez-vous à Miami samedi soir.

